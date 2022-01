Bonus prima casa under 36, proroga a fine 2022

Misure per la prima casa dei giovani in Legge di Bilancio 2022: proroga fino a fine anno per le agevolazioni ed i mutui garantiti.

La Legge di Bilancio ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 i bonus prima casa per under 36 (commi 151 e 153, articolo 1, legge 234/2021), modificando i termini previsti dal Decreto Sostegni bis (commi 3 e 9, articolo 64, Dl n. 73/2021). Si tratta delle misure per l’acquisto dell’abitazione principale dei giovani con ISEE fino a 40mila euro, che consistono in una serie di agevolazioni fiscali ed in un mutuo garantito.

Mutuo prima casa giovani

Mutuo prima casa giovani: elenco banche e modulo di domanda 27 Ottobre 2021 La Manovra 2022 ha rifinanziato la quota di Fondo di Garanzia, con 242 milioni di euro per l’anno 2022, destinata alla copertura fino all’80% per un mutuo fino a 250mila euro destinato all’acquisto di una prima casa (acquisto, acquisto con interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica, acquisto da costruttore). La precedente scadenza del 30 giugno 2022 è spostata in avanti, al 31 dicembre 2022.

Bonus prima casa under 26

Bonus Prima Casa under 36: istruzioni e domanda 15 Ottobre 2021 L’agevolazione è riservata ai giovani che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno d’età nell’anno in cui viene stipulato il rogito e che hanno un ISEE fino a 40.000 euro annui (vale anche l’ISEE corrente), con requisito auto-dichiarato al momento della stipula dell’atto.

La misura, che riguarda l’acquisto dell’abitazione principale, consiste in una esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale, ma anche nel riconoscimento di un credito d’imposta nel caso di acquisto dal costruttore con IVA, nonché di una esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui casa (acquisto, costruzione e ristrutturazione).

La misura riguarda gli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso, stipulati entro fine anno. Sono esclusi i preliminari di compravendita, per i quali si può tuttavia ottenere un rimborso per il recupero dell’imposta versata per acconti e caparra. Il bonus si applica anche alle pertinenze (come i box) e per immobili acquistati tramite asta giudiziaria.