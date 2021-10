PNRR: nuove risorse per la competitività delle imprese

Le strategie messe in atto dalla Regione Lazio per realizzare le misure previste dal PNRR, integrando fondi europei, nazionali e locali.

Beni d’impresa a garanzia di un finanziamento, online elenco beni: come funziona il pegno mobiliare non possessorio e come accedere allo strumento.

Finanziamenti a tasso zero per il Workers BuyOut in Lazio

Il Fondo rotativo per il Workers BuyOut in Lazio finanzia a tasso zero le aziende in crisi rilevate dai dipendenti: link al bando, domande dal 20 ottobre.