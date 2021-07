Turismo digitale: risorse e servizi per le MPMI

Cosa prevede la Call for solutions “RI.Partire. Turismo verso nuove frontiere” per favorire la trasformazione digitale delle imprese.

Valorizzare e finanziare le soluzioni innovative per far ripartire la filiera del turismo e della cultura, incentivando la riorganizzazione post-Covid e la trasformazione digitale delle imprese. Con questo obiettivo, la Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi lancia il bando “RI.Partire. Turismo verso nuove frontiere”, Call for solution dedicata alle MPMI di tutti i settori economici, aventi sede legale o unità locali nella circoscrizione territoriale dell’Ente camerale.

L’avviso si propone di incrementare l’attrattività del territorio, attraverso la modernizzazione delle infrastrutture materiali e immateriali, ma anche di rigenerare il territorio grazie a soluzioni per il turismo sostenibile e di potenziare l’ecosistema turistico e culturale grazie alla mobilitazione di capitali pubblici e privati. La Call prevede la presentazione di progetti nel campo turismo e cultura, che contribuiscano al conseguimento di almeno uno di questi obiettivi:

offerta resiliente : rendere l’offerta turistica e culturale più attraente e resiliente;

: rendere l’offerta turistica e culturale più attraente e resiliente; sicurezza continua : rafforzare la sicurezza, rendendola continua;

: rafforzare la sicurezza, rendendola continua; marketing e performance: potenziare marketing e performance.

Il bando prevede la copertura delle spese per beni e servizi strumentali alla realizzazione del progetto, per servizi di ricerca e sviluppo, servizi analitici, spese per l’accesso a laboratori di enti di ricerca, per servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto, compresi i costi per la tutela della proprietà industriale, le spese del personale dell’azienda solo se espressamente dedicato al progetto e per i servizi di consulenza. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 24 settembre 2021.