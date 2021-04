Mia-Miss in action: accelerazione per imprese femminili

Terza edizione del progetto che premia l’imprenditoria femminile innovatrice con percorsi di accelerazione ad hoc.

Digital Magics e Gruppo Bnp Paribas in Italia promuovono la terza edizione di Mia-Miss in action, il programma di accelerazione dedicato all’imprenditoria femminile innovatrice. Quest’anno, l’iniziativa non si rivolge più solo a startup costituite da donne o a maggioranza femminile, ma anche a studentesse, laureate e non, team universitari a prevalenza femminile e neo-imprenditrici.

L’obiettivo del progetto è quello di selezionare idee, prodotti e/o servizi innovativi relativi ai settori emergenti dell’innovazione e caratterizzati da una componente tecnologica. Fanno parte di questo gruppo: Education, Digital Learning, Digital Training, New Ways of Working, Fitness, Foodtech, Sustainability, Smart Home, Smart City, Smart Mobility, CSR, Health, Welfare, Well-being, Beauty, Fashion, Design, Open Banking, Insure Tech, Proptech, Digital Marketing, Retail, Travel, New Space, Leisure & Entertainment.

Saranno selezionati fino a un massimo di 12 team/start up che parteciperanno al momento di “pitch” durante l’Innovation Day del prossimo 21 maggio 2021.

Le quattro startup/team più meritevoli, inoltre, verranno inserite in un programma di mentorship e coaching di tre mesi che vedrà l’accompagnamento di manager e mentor esperti. Le candidature possono essere inviate entro il 27 aprile 2021.