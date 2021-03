Tax Credit Cinema: imprese e opere ammesse

Online i decreti con gli ammessi al credito d’imposta per la produzione e distribuzione cinematografica e le sale cinema: elenchi e importi del tax credit.

Sul sito Mibact sono stati pubblicati i decreti con gli elenchi dei beneficiari del tax credit per la produzione e distribuzione cinematografica e di quello per le sale cinematografiche. Divisi in quattro distinte liste, riportano gli ammessi a Tax Credit Cinema di cui agli articoli 15, 16, 19 e 20, e 17 della legge n. 220/2016, come regolato dal DM Finance del 15 marzo 2018. In alcuni casi si comunica un credito d’imposta teorico, in altri quello definitivo.

Tutti i crediti d’imposta sono utilizzabili dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione (quindi dal 10 marzo 2021), che ha valore ufficiale di riconoscimento del credito d’imposta (gli interessati non riceveranno ulteriori avvisi per posta elettronica).

Nelle liste allegate ai decreti, sono riportati i riferimenti dei beneficiari, l’opera o struttura oggetto dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta.