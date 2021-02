Lombardia: aiuti alle imprese del sistema fieristico

Contributi a favore delle imprese del sistema fieristico da parte della Regione Lombardia per favorire la ripartenza del settore.

La Regione Lombardia sostiene le imprese del sistema fieristico attraverso un bando ad hoc, mirato a favorire la ripartenza del settore gravemente colpito dalle conseguenze della pandemia. L’avviso, infatti, ha come obiettivo quello di incentivare l’organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni internazionali e nazionali inserite nel calendario regionale 2021.

Il “Bando di sostegno alla ripresa del sistema fieristico lombardo 2021”, precisamente, si basa sulla concessione di contributi volti a coprire il 40% delle spese previste, fino a un massimo di 40mila euro per le fiere di livello internazionale e 25mila euro per le fiere di livello nazionale.

I contributi sono destinati ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche che abbiano almeno un evento incluso nel calendario fieristico regionale, alla data del 31 dicembre 2020. Sono presi in considerazione i progetti mirati alla realizzazione di una manifestazione fieristica in presenza, anche affiancata da una versione virtuale. I progetti finanziati, in ogni caso, dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 31 dicembre 2021.

Le domande possono essere presentate fino al 2 marzo 2021, esclusivamente attraverso la piattaforma informativa “Bandi Online” della Regione Lombardia.