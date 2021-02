Turismo Veneto: prorogato il bando per le imprese

Prorogati i termini per accedere al bando regionale che stanzia aiuti concreti alle imprese del turismo, messe in ginocchio dalla pandemia.

Slitta il termine per accedere al bando promosso dalla Regione Veneto a favore delle imprese turistiche, in difficoltà a causa dello stato di incertezza causato dalla pandemia. In Veneto, infatti, le attività del settore devono fare i conti con un calo degli arrivi dovuti al lockdown e alle successive limitazioni che si è attestato intorno al 60%.

La scadenza del bando “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa” è stata fissata per il 27 maggio prossimo, in modo tale da permettere alle imprese di avere più tempo per superare le oggettive difficoltà di organizzazione e programmazione. L’obiettivo è quello di consentire a più realtà possibili di accedere ai finanziamenti previsti.

Il bando prevede lo stanziamento di contributi a fondo perduto pari all’80% della spesa sostenuta in regime “de minimis”, per la realizzazione di un progetto di promozione turistica e nella misura del 50% delle spese sostenute in regime di esenzione. È stato anche fissato al 30 maggio 2023, inoltre, il termine per portare a termine i progetti finanziati e al 15 giugno 2023 la scadenza per la presentazione della domanda di saldo del sostegno alla Regione, oltre alla documentazione che attesta le spese sostenute.

Da parte della Regione Veneto è stato anche rivolto appello al nuovo Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che ha rassicurato sul fronte dei ristori in modo particolare per la montagna.

La diffusione del piano vaccinale rappresenta la precondizione per poter lavorare davvero alla ripresa turistica. La voglia di tornare a viaggiare, di tornare nelle nostre destinazioni turistiche, è molto forte. Dunque – conclude l’assessore Caner – se la campagna vaccinale dovesse raggiungere dei buoni livelli di diffusione già da quest’estate potremmo esserci le condizioni per la ripresa turistica.

Il bando è online sul portale della Regione Veneto.