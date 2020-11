Covid Lombardia: bonus per microimprese e autonomi

Indennizzi a fondi perduto per le microimprese e i lavoratori autonomi colpiti dalle restrizioni anti-Covid, comprese agenzie di viaggio e tour operator.

La Regione Lombardia istituisce un fondo ad hoc per supportare le microimprese e i lavoratori autonomi con Partita IVA individuale non iscritti al registro delle imprese, particolarmente colpiti dalle restrizioni imposte per contenere il contagio da Covid-19. Il fondo “Si! Lombardia – Sostegno Impresa Lombardia”, infatti, rappresenta una boccata d’ossigeno per tutte le categorie professionali fortemente penalizzate dalle misure restrittive che hanno come fine quello di fronteggiare l’emergenza sanitaria.

In particolare, le agevolazioni consistono nella concessione di un contributo a fondo perduto una tantum a titolo di indennizzo per la situazione di particolare disagio, senza vincolo di rendicontazione di spese connesse.

La delibera della giunta regionale, che stanzia una dotazione finanziaria complessiva è di 54,5 milioni di euro, è anche una risposta concreta al grido di aiuto lanciato da AIAV – Associazione Italiana Agenti di Viaggio, che lo scorso 5 novembre, all’indomani della decisione del Governo di dividere l’Italia in zone in base al rischio di contagio, ha richiesto immediato sostegno in favore di agenzie di viaggio e tour operator.

Desidero ringraziare la Regione Lombardia – ha dichiarato Andrea Cani, delegato AIAV per la Regione Lombardia – che ha ascoltato e accolto le richieste di chi, più di chiunque altro, ha patito e patisce tuttora gli effetti provocati dalla pandemia.

Per beneficiare del fondo, che sarà cumulabile con eventuali ulteriori indennizzi percepiti, si dovrà presentare una richiesta online a partire da mercoledì 25 novembre 2020.