Su Facebook, e-commerce di buoni regalo digitali con partner commerciali convenzionati: le opportunità per i negozi virtuali.

Introduzione a Facebook Shops: come vendere a costo zero sui Social 15 Febbraio 2021 Nell’ambito del pacchetto di soluzioni Facebook for Business, dopo il successo ottenuto negli scorsi anni con il servizio Gift – in Italia con il nome di Regali (pensato per ricevere ed inoltrare regali fisici ai propri contatti) – la funzione per connettere il social network ad una piattaforma di e-commerce è ormai prassi consolidata.

Mentre con il precedente servizio il social network si appoggiava a servizi esterni di commercio elettronico (ad esempio Amazon ed eBay) mirando ad un ruolo chiave tanto per la scelta degli acquisti sul Web quanto per il pagamento dei prodotti, pur non prendendovi materialmente parte, oggi Facebook permette invece di vendere e condividere buoni regalo digitali, per consentire ai follower di acquistarli: quando i contatti toccano o cliccano sul link del voucher, possono comprarlo online immediatamente. Basta che prima si configuri la procedura con il partner commerciale scelto tra quelli approvati.

Facebook garantisce così opportunità di vendita grazie al suo immenso database di utenti e alla gestione di eventi quali compleanni, anniversari e altre ricorrenze. Un ristorante, ad esempio, può vendere vendere i buoni regalo digitali per il suo locale: quando la vendita si conclude, riceve un bonifico sul proprio conto corrente bancario dal partner.

Inoltre, le opportunità collaborative del social network estendono ulteriormente le possibilità di vendita, permettendo ad esempio ai negozi virtuali di proporre regali di gruppo, o alle aziende di inviare regali a dipendenti o persone esterne. Facebook potrebbe diventare un alleato per il commercio elettronico dei piccoli imprenditori.