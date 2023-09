Google Cloud e TIM promuovono un nuovo evento formativo gratuito dedicato alla suite Google Cloud: date, sedi, contenuti e come iscriversi online.

Far scoprire i prodotti Google Cloud offrendo una panoramica dettagliata dei servizi previsti dalla suite, focalizzando l’attenzione sui vantaggi per le imprese e i professionisti che puntano sul Cloud Computing per cogliere al meglio le opportunità offerte dal digitale.

Con questo obiettivo, TIM e Google Cloud promuovono Cloud OnBoard, evento di formazione gratuito in programma a Roma e a Milano nell’autunno 2023.

Fautori della digital transformation in Italia, TIM e Google Cloud organizzano programmi formativi gratuiti messi a disposizione di tutte le figure tecniche che operano nel comparto IT, come Solution Architect, sviluppatori di software e amministratori di sistema.

Evento formativo Cloud OnBoard: sedi e date

Come anticipato poche righe sopra, l’evento Cloud OnBoard Core Infrastructure si svolgerà presso due sedi differenti ma sarà basato sul medesimo format, con la stessa durata e gli stessi contenuti. Ecco le due date in calendario:

Milano, 19 settembre 2023 dalle ore 9:00 alle 16:30 CEST, presso Hotel NH Milano Congress Centre di Assago (Strada 2, n. 7);

Roma, 5 ottobre 2023 dalle ore 9:00 alle 16:30 CEST, presso Ergife Palace Hotel & Conference Center (Largo Lorenzo Mossa, n.8).

Le tematiche affrontate nel corso dell’evento sono molteplici: macchine virtuali, container, applicazioni, big data e machine learning. Ciascun evento, inoltre, è strutturato in quattro moduli differenti,

Modulo 1 – Intro to GCP;

Modulo 2 – VM’s & Storage;

Modulo 3 – Containers & Application Development, Deployment and Monitoring;

Modulo 4 – Big Data & Machine Learning.

Perché partecipare all’evento Cloud OnBoard?

Partecipare all’evento formativo Cloud OnBoard significa farsi guidare alla scoperta dei prodotti Google Cloud, attraverso una combinazione di presentazioni e demo tecniche guidate da un formatore certificato GCP (Google Cloud Platform) che consentono di apprendere, in modo chiaro e semplice, tutto quello che c’è da sapere sugli argomenti trattati.

Il percorso formativo si caratterizza per numerosi vantaggi: è un evento gratuito e per partecipare non sono richieste competenze specifiche, se non alcune nozioni base relative ai concetti legati al mondo Cloud.

L’evento Cloud OnBoard, inoltre, fornisce una prima infarinatura sui contenuti che è possibile apprendere grazie al più specifico percorso di certificazione Google Cloud.

Come iscriversi all’evento Cloud OnBoard

Per partecipare all’evento Cloud OnBoard di Milano o Roma è necessario effettuare la registrazione online, compilando l’apposita form con i dati richiesti e selezionando la sede di interesse. I posti sono limitati.

=> Iscriviti agli eventi Cloud OnBoard di Milano e Roma compilando il form online!