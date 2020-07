Data Strategy a misura di PMI: vantaggi e soluzioni

Gestire i dati implementando moderni sistemi analitici, con soluzioni affidabili, scalabili e pronte all’uso, rappresenta un vantaggio competitivo per le PMI.

I dati rappresentano una risorsa fondamentale per le aziende di ogni dimensione, un patrimonio che cresce in modo esponenziale e che può essere trasformato in business. Se è vero che l’analisi dei dati è in grado di aprire numerose possibilità alle aziende, è innegabile che ottenere un effettivo vantaggio competitivo dalla gestione delle informazioni può diventare un percorso in salita per le imprese di piccole dimensioni.

La raccolta e l’analisi dei dati dovrebbero essere alla base di ogni Business Strategy, tuttavia non sempre le aziende sono in grado di avviare una Data Strategy efficace che permetta non solo di archiviare le informazioni, ma anche di organizzarle in funzione di possibili utilizzi futuri. Le PMI, ad esempio, hanno a che fare con una mole di dati da gestire sicuramente inferiore rispetto alle grandi imprese, tuttavia questa disparità non influisce sulla necessità di trarre valore dalle informazioni per rimanere competitive sul territorio.

Data Strategy: caratteristiche e vantaggi

Definire una precisa Data Strategy è la chiave per favorire lo sviluppo del business attraverso attività analitiche efficaci. È un processo complesso finalizzato a migliorare tutti i modi per acquisire, archiviare, gestire, condividere e utilizzare i dati di cui un’azienda è in possesso. Sebbene ciascuna azienda abbia esigenze differenti, la ricetta base per impostare una strategia efficace deve basarsi su cinque passaggi fondamentali:

identificazione dei dati, per capire quali dati sono utili all’azienda e per comprenderne il significato reale, indipendentemente dalla loro struttura, origine e posizione;

dei dati, per capire quali dati sono utili all’azienda e per comprenderne il significato reale, indipendentemente dalla loro struttura, origine e posizione; provisioning , quindi pacchettizzare i dati rendendoli disponibili, rispettando regole e linee guida sugli accessi;

, quindi pacchettizzare i dati rendendoli disponibili, rispettando regole e linee guida sugli accessi; archiviazione , costruendo un’infrastruttura in grado di garantire l’accesso e l’elaborazione dei dati;

, costruendo un’infrastruttura in grado di garantire l’accesso e l’elaborazione dei dati; integrazione , per permettere di spostare e combinare i dati memorizzati in ambienti diversi;

, per permettere di spostare e combinare i dati memorizzati in ambienti diversi; governance, per definire e comunicare la policy, insieme ai meccanismi necessari per assicurare un utilizzo efficace dei dati.

Business Analytics su misura per PMI

Come capire se la Data Strategy impostata è in grado di generare benefici per l’impresa? Le PMI devono spesso fare i conti con un budget limitato e con tempistiche a volte molto strette, tuttavia sono chiamate ad affrontare le stesse sfide che caratterizzano le grandi aziende: estrarre informazioni di valore dai dati, disporre di analytics facili da usare, migliorare la customer experience e ottimizzare la produttività dei dipendenti. Per poter riuscire a monetizzare i dati in modo ottimale, le PMI hanno bisogno di soluzioni immediatamente disponibili, accessibili, semplici e flessibili. Solo attraverso una corretta gestione degli analytics che vada oltre la mera archiviazione, è possibile valorizzare pienamente il patrimonio informativo ottenendo ripercussioni positive sulle decisioni legate al business.

Soluzioni software pronte all’uso

Affidarsi a soluzioni innovative e qualificate che consentano di gestire al meglio l’intero processo di gestione del dato, in definitiva, rappresenta una scelta proficua e strategica per le PMI proiettate verso la trasformazione digitale. Poter contare su servizi mirati di Business Analytics flessibili e affidabili, diventa quindi fondamentale per innovare più velocemente. SAS, società leader nell’offerta di soluzioni analitiche semplici e flessibili, da anni mette la sua esperienza a servizio delle imprese, collaborando con esse nella ricerca e nello studio di soluzioni personalizzate, garantendo competenze qualificate accessibili anche ad aziende di medie dimensioni.

SAS mette a disposizione software innovativi cloud friendly facili da installare, gestire e scalare che si adattano a budget di tutte le dimensioni.

Le soluzioni analitiche SAS sono alla portata di tutti, sia di principianti alle prime armi con gli analytics che hanno la necessità di effettuare reporting di facile utilizzo, sia di professionisti dotati di capacità avanzate di intelligenza artificiale e machine learning. I responsabili Marketing e CMO, ad esempio, possono attivare interazioni in real-time e personalizzate con le soluzioni SAS di marketing analytics su cloud, mentre i responsabili IT sono in grado di creare una customer experience di eccellenza e di ottimizzare l’agilità operativa grazie a un uso più intelligente delle risorse sfruttando IA e Analytics. Per i manager del ramo HR, invece, i prodotti SAS rappresentano una risorsa fondamentale per la previsione della richiesta di talenti e per sviluppare il potenziale di crescita dei collaboratori. I responsabili Finance, infine, possono utilizzare le risorse SAS a supporto di processi di pianificazione coerenti e trasparenti, per aumentare i ricavi, mantenere la redditività e pianificare la crescita del business.

