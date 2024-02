Influencer inquadrabili come Agenti di Commercio

Instagram mette a disposizione degli utenti diverse tipologie di account. Ecco quale profilo è adatto per la visibilità di aziende e professionisti sul social.

Linee Guida AgCom per Influencer sui Social Media: nuova definizione, responsabilità e codice di condotta per le comunicazioni commerciali nei contenuti.

Aziende e professionisti che utilizzano Telegram e WhatsApp per la gestione dei clienti, dovrebbero valutare anche l’utilizzo dei canali: ecco a cosa servono e come funzionano.

Social Network TikTok, come utilizzarlo per il marketing? Consigli utili per iniziare TikTok è una risorsa fondamentale da integrare all’interno del proprio piano marketing. Ecco qualche consiglio per iniziare ad usare la piattaforma.

Manovra 2024 “La Manovra in Pillole”, la rubrica social di PMI.it per spiegare la legge di Bilancio in modo semplice Torna con una nuova edizione “La Manovra in Pillole”, la rubrica di PMI.it che spiega capitolo per capitolo, misura per misura, la legge di Bilancio 2024 su Instagram e TikTok

Social Network Facebook e Instagram a pagamento: costi e opzioni Facebook e Instagram a pagamento anche in Italia: Meta introduce un canone mensile per accedere senza pubblicità, costi e opzioni per gli utenti.

Social Network Ottimizzazione SEO della pagina LinkedIn: come funziona e perché è impossibile farne a meno Anche la pagina LinkedIn deve essere ottimizzata in ottica SEO: ecco come funziona l’ottimizzazione sulla piattaforma e perché è fondamentale in termini di visibilità.