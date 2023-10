Lavoro nero e frodi: nuovi controlli INPS online

L’INPS attiva due nuove risorse online per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e ridurre il rischio di frodi.

Contrastare il lavoro sommerso e ridurre il rischio di frodi sfruttando le potenzialità del digitale: con questo obiettivo e in linea con quanto previsto dal PNRR, l’INPS ha realizzato la “Piattaforma per la gestione delle azioni di compliance e per il contrasto al lavoro sommerso” e completato la sezione “Esonero under 36” in piattaforma UNICA.

La “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso”, in particolare, raccoglie le posizioni contributive considerate a rischio e attraverso incroci e indicatori predittivi punta a identificare i comportamenti irregolari, anche in materia di lavoro sommerso.

In questo casi è previsto il contatto diretto con il contribuente attraverso comunicazioni di invito alla compliance e alla correzione spontanea delle irregolarità. Attualmente è stata attivata il Cruscotto di monitoraggio UNIEMENS/UNILAV, vale a dire la sezione relativa all’incrocio tra le denunce UNIEMENS e le Comunicazione Obbligatorie al Ministero del Lavoro (COB).

La sezione “Esonero under 36”, invece, è disponibile in piattaforma UNICA e consente di gestire le attività di verifica e di recupero dell’agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti stabili effettuate nel biennio 2021-2022.

L’applicativo mira a individuare i casi di probabile frode, determinata dalla fruizione indebita dell’agevolazione.