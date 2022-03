Voucher Banda Larga PMI: i servizi in offerta per le MPMI

Aruba e Vodafone tra i primi ad aderire al Piano Voucher del MiSE per la connettività delle MPMI: servizi in offerta con i contributi fino a 2500 euro.

Con i “Voucher Connettività Imprese” il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato una concreta iniziativa di sostegno alle MPMI, finalizzata a incentivare gli investimenti nella banda ultra larga avvalendosi delle risorse del PNRR.

Piano Voucher Imprese: incentivi banda larga al via 2 Marzo 2022 Con l’obiettivo di incrementare la velocità di navigazione Internet delle piccole imprese, il MiSE concede voucher di importo che varia da un minimo di 300 euro a un massimo di 2500 euro, utilizzabili per l’acquisto di servizi di connettività. Beneficiarie dei bonus sono le micro, piccole e medie imprese con meno di 250 dipendenti e i professionisti, iscritti al Registro delle Imprese.

Le risorse possono essere richieste a partire dal 1° marzo 2022 e utilizzate per l’attivazione di servizi in abbonamento con velocità in download fino a 1 Gbit/s (e superiori), della durata che varia da un minimo di 18 mesi a un massimo di 36 mesi.

La richiesta del voucher può essere effettuata direttamente agli operatori TLC scelti per l’erogazione del servizio. Tra i primi a segnalare la convenzione con il programma MiSE sono stati Vodafone Business e Aruba, promuovendo offerte dedicate per accelerare la digitalizzazione delle MPMI in Italia.

Bonus Internet con Vodafone Business

Aderendo al programma del MiSE, Vodafone Business propone soluzioni che accelerano la transizione digitale, a cui si può accedere combinando il voucher per il servizio di conntettività a banda ultra larga. Le imprese, infatti, possono ottenere i contributi per l’attivazione di offerte di rete fissa e Internet di Vodafone Business. L’erogazione dei voucher connettività si applica in caso di richiesta di una nuova attivazione di servizi ma anche in caso di step change, ossia di incremento della velocità di connessione già attiva.

Voucher connettività con la Fibra Aruba

La nuova offerta Fibra Aruba PRO è invece il prodotto offerto con i requisiti per accedere al voucher connettività per aziende finanziato dal MiSE. La proposta di servizio, valida fino al 15 dicembre 2022, prevede una durata contrattuale di 18 mesi. Il servizio di Fibra FTTH (Download fino a 1 Gbps e Upload fino a 300 Mbps) include Indirizzo IPv4 e IPv6 statico, router Wi-Fi, chiamate nazionali illimitate, assistenza dedicata e chat H24. Non è previsto alcun costo di attivazione o migrazione e, utilizzando il Bonus Internet, sarà possibile godere del canone a zero per 18 mesi.