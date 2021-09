Monitor Samsung: sconti e offerte su Amazon

I migliori monitor di casa Samsung in vendita a prezzi competitivi in occasione delle offerte di settembre di Amazon.

Il rientro dalle ferie estive rappresenta il momento ideale per rinnovare la tecnologia utilizzata in ambito professionale o privato, dotandosi di device di ultima generazione che possono concretamente migliorare la qualità del lavoro. Le offerte di settembre di Amazon sono l’occasione perfetta per rendere più performanti le proprie risorse tech. Fino all’8 settembre, infatti, è possibile accedere a una vasta selezione di prodotti scontati disponibili online.

Nella sezione riservata ai prodotti informatici e ai software, infatti, è possibile trovare i migliori monitor Samsung in offerta anche appartenenti alla gamma Odyssey. La settimana delle offerte è iniziata alla mezzanotte del 30 agosto e proseguirà fino a mercoledì 8 settembre 2021.

Monitor Samsung in offerta

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 Monitor Samsung della gamma Gaming Odyssey, flat 24 pollici 1920x1080 (Full HD). Compra su Amazon Monitor Samsung della gamma Gaming Odyssey, flat 24 pollici 1920x1080 (Full HD). Pannello VA, 16:9, Refresh Rate 144 Hz, Response Time 1 ms, FreeSync Premium. Altre caratteristiche tecniche: 1 HDMI, 1 D-Sub, 1 Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode, Game Mode.

Samsung Smart Monitor M7 Samsung Smart Monitor M7 Flat 32 pollici 3840x2160 (UHD 4K). Compra su Amazon Samsung Smart Monitor M7 Flat 32 pollici 3840x2160 (UHD 4K). È il primo monitor al mondo con Smart Hub, servizio di streaming multimediale (OTT) integrato per accedere alla più vasta raccolta di app per Smart TV tra cui Netflix, YouTube, Prime TV e Disney +. Vanta di connettività multipla, design sottile, elegante e senza bordi su 3 lati, modalità Eye-Saver e Flicker-Free che riduce l'affaticamento degli occhi per una visione più confortevole. Classe di efficienza energetica G.

Samsung HRM Monitor T70F Samsung HRM Monitor T70F Flat 27 pollici 2560x1440 (WQHD 2K). Compra su Amazon Samsung HRM Monitor T70F flat 27 pollici 2560x1440 (WQHD 2K). Pannello IPS 16:9, Refresh Rate 75 Hz, Response Time 5 ms, FreeSync, 2 HDMI, 1 Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode, Image Size.

Samsung Monitor HRM UE590 Samsung Monitor HRM UE590 flat 28 pollici 3840x2160 (UHD 4K). Compra su Amazon Samsung Monitor HRM UE590 flat 28 pollici 3840x2160 (UHD 4K). Pannello TN, 16:9, Refresh Rate 60 Hz, Response Time 1 ms, FreeSync, 2 HDMI, 1 Display Port, Ingresso Audio, PIP, PBP, Flicker Free, Eye Saver Mode, Eco Saving Plus, Game Mode, Image Size.

Sconti extra sui prodotti Amazon Warehouse

I prodotti Amazon Warehouse godono di un extra sconto del 30% durante il mese di settembre. Amazon Warehouse è la sezione dedicata alla vendita di prodotti di magazzino usati, danneggiati, resi o caratterizzati da una confezione aperta, messi a disposizione degli utenti a prezzi ridotti. Lo sconto del 30% sul prezzo visualizzato nella pagina di ciascun prodotto viene applicato direttamente sul carrello.

Acquisti aziendali con Amazon Business

Imprese e Partite IVA possono beneficiare in qualsiasi periodo dell’anno degli sconti e delle promozioni ad hoc effettuando l’iscrizione su Amazon Business, la piattaforma online pensata per soddisfare le esigenze di acquisto di professionisti e aziende. Un database composto da milioni di prodotti che permette anche di accedere a numerosi strumenti per migliorare la gestione della spesa (fatturazione automatica, spedizione gratuita per ordini superiori a 29 euro, possibilità di creare un unico account centrale con più acquirenti). Amazon Business è accessibile gratuitamente creando un account ad hoc e registrandosi alla piattaforma in pochi clic.

