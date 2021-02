Sito web ed eCommerce: webinar gratuito per imparare a mettersi online

Sfruttare le potenzialità del sito web e del commercio elettronico per superare la crisi causata dalla pandemia: webinar gratuiti da Incomedia.

Sensibilizzare le imprese sull’importanza di una efficace presenza online, sfruttando la tecnologia per rilanciare la propria attività in un mondo sempre più digitale: con questo obiettivo, Incomedia propone un ciclo di webinar gratuiti realizzati in diretta con esperti del settore, a partiture dal giovedì 25 febbraio, proseguendo con altre proposte nell’ottica di offrire strumenti e informazioni utili agli imprenditori e alle imprese.

Obiettivo, offrire supporto concreto alle PMI, agli artigiani, ai commercianti e alle aziende del territorio fortemente penalizzati dal perdurare dell’emergenza sanitaria.

Il 25 febbraio alle ore 11:30 sarà possibile seguire l’incontro virtuale “Dal sito web all’e-commerce: una sfida per le PMI”​, evento organizzato in collaborazione con la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, CNA di Torino. L’appuntamento è rivolto a tutti gli artigiani, le piccole industrie del settore manifatturiero, del commercio, del turismo e dei servizi, ma anche ai nuovi lavoratori autonomi. Si parlerà del perché il sito web deve essere inteso come lo strumento di marketing e di lavoro, alla base di qualsiasi strategia di posizionamento online. Nel dettaglio, saranno affrontate diverse tematiche:

perché è necessario avere un sito web?

Quando e perché sviluppare un e-commerce è la scelta vincente da fare?

creare in autonomia un sito web o un e-commerce, si può?

website X5: il software per creare il proprio sito web e e-commerce;

Per partecipare all’evento, offerto gratuitamente, è necessario iscriversi online.