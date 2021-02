PoliMI: formazione digitale gratis per tutti

La Giunta lombarda rifinanzia il bando e-commerce 2020 per migliorare la competitività delle MPMI e far fronte alla crisi.

Cosa prevede l’integrazione all’accordo INPS-Regione Veneto per supportare i lavoratori dello spettacolo colpiti dalla crisi.

Parte la seconda finestra del progetto Boost your Ideas promosso dalla Regione Lazio per lanciare idee e soluzioni volte a favorire la ripresa post Covid.

Tirocini a distanza presso enti pubblici: selezioni al via

Il bando per l’attivazione di tirocini formativi all’estero promossi dalla Fondazione Crui e in programma in modalità a distanza.