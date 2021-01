Casa, lavoro, auto e tempo libero: tutto più smart

Al CES 2021 intelligenza artificiale, IoT e tecnologie smart per la casa, il lavoro e il tempo libero: panoramica delle novità.

Innovazione protagonista del New Normal 15 Dicembre 2020 Soluzioni di risparmio energetico e cura a distanza dei propri cari, smart working, home e mobility: al CES di Las Vegas va in scena l’industria digitale ai tempi del Covid, concentrata sulla tecnologia che entra flessibilmente nelle nostre vite con soluzioni trasversali e la connettività che abilita il digitale. Una tendenza non nuova ma ora core. Declinata nella prima edizione interamente digitale del Consumer Electronic Show, dall’11 al 14 gennaio.

Vediamo una breve panoramica delle principali novità.

Iniziamo con una startup italiana, DiCEworld, che annuncia l’arrivo sul mercato di un dispositivo che riduce gli sprechi energetici in casa, unendo tecnologia (intelligenza artificiale e internet delle cose), sostenibilità e design. E presenta un nuovo prodotto che aiuta a monitorare lo stato dei propri cari da remoto. Il primo dispositivo si chiama DiCE SMART, è disegnato dall’architetto e designer Marco Acerbis, era premiato nel 2020 come prodotto dell’anno nella categoria Human Interfaces, e nel prossimo mese di febbraio arriva sul mercato. E’ un assistente virtuale domestico, gestisce consumi elettrici, luci ed elettrodomestici in casa, consentendo di risparmiare energia, riducendo il nostro impatto sull’ambiente e ottenendo risparmi in bolletta. Il nuovo prodotto si chiama invece DiCE CARE, controlla le attività domestiche dei propri cari e notifica eventuali anomalie tramite app. Anch’esso sarà in vendita dal prossimo mese di febbraio.

Proseguiamo con i big internazionali. Samsung presenta una nuova serie di elettrodomestici intelligenti. JetBot 90 AI+, un robot aspirapolvere con Intelligenza Artificiale Intel, è in arrivo sul mercato. E l’azienda sta sviluppano un nuovo aiutante domestico che oltre a fare la polvere sarà in grado anche di riordinare o di sparecchiare, Samsung Bot Handy.

Altre novità presentate al CES: nuova versione dei frigoriferi Bespoke (modello 4 porte Flex), nuovo schermo tv MicroLED da 110 pollici, nuova gamma di TV lifestyle (che comprende anche un tv per esterni), un nuovo meal planner per la cucina, che suggerisce ricette, e fa la spesa online (dialogando con il frigorifero), e uno smart trainer.

Passiamo alla connettività.

D-LINK presenta nuovi dispositivi per la connessione, che abilitano lo smart working (adattatori, hotspot mobili), e una nuova videocamera per la sicurezza domestica (rilevamento delle persone, riconoscimento facciale, tracciamento automatico del movimento, rilevamento di rottura vetri e sirena dell’altoparlante).

Lg Electronics propone cinque nuovi modelli di laptop portatili della serie gram, con design rinnovato, e novità sul display, la tastiera, il touchpad, e nuovi monitor della serie Ultra, progettati per gamer, artisti digitali e professionisti tech.

E passiamo all’Automotive. Tra le novità dai big segnaliamo le tecnologie per le auto elettriche da Texas Instruments, con nuove soluzioni nei sistemi di gestione della batteria. Un sistema BMS wireless che promette ai progettisti di veicoli di eliminare i cablaggi pesanti, e un nuovo monitor e bilanciatore.

Spazio anche all’abbigliamento intelligente. Fra le novità di Bosch, un nuovo sensore per i dispositivi wearable e hearable che si usano nel fitness, applicabile a oltre 15 discipline di allenamento, che funzioni personalizzabili dagli utenti.