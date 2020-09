Carta del Docente: come utilizzarla su Amazon

Carta Docenti con bonus da 500 euro per prodotti anche digitali: come e quando spenderlo su Amazon acquistando libri e device informatici.

La Carta del Docente è il bonus del valore di 500 euro che ogni anno il Ministero dell’Istruzione mette a disposizione dei docenti per l’aggiornamento professionale. Prevista dalla legge sulla Buona Scuola, è destinata ai docenti di ruolo e permette di acquistare prodotti o servizi – appartenenti alle categorie previste dalla normativa – presso strutture, esercenti ed enti di formazione fisici e online.

In particolare, con la Carta del Docente è possibile acquistare libri e testi, anche in formato digitale, che siano utili all’aggiornamento professionale, ma anche hardware e software. È anche concesso l’utilizzo del bonus per iscriversi a corsi di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il MIUR, per iscriversi a corsi di laurea o master universitari, per accedere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre, spettacoli e altre iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del piano nazionale di formazione.

Come attivare la Carta del Docente

Il MIUR ha predisposto una piattaforma ad hoc per richiedere la Carta del Docente. È necessario essere in possesso di una utenza SPID e autenticarsi sull’applicazione cartadeldocente.istruzione.it entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico, procedendo poi con la creazione dei buoni di spesa elettronici, ciascuno dell’importo desiderato, fino a raggiungere il massimo complessivo del portafoglio individuale.

Carta del Docente su Amazon: come usarla

Il bonus Carta del Docente può essere utilizzato anche su Amazon per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon che rientrano nelle seguenti categorie:

libri;

eBook Kindle;

e-Reader Kindle;

tablet Fire;

selezione di prodotti informatici.

Fino al 31 dicembre 2020, inoltre, sarà possibile acquistare con la Carta del Docente anche tastiere, mouse, webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili.

Identificare un prodotto che può essere acquistato su Amazon utilizzando la Carta del Docente è facile e intuitivo. È possibile procedere in diversi modi:

accedere alla sezione dedicata alla Carta del Docente, navigando nelle singole categorie;

digitare il nome del prodotto attraverso la barra di ricerca in alto e verificare che sia presente il logo dell’iniziativa “Carta del Docente” all’interno della pagina di dettaglio.

Per utilizzare il bonus su Amazon, inoltre, è necessario creare un buono del valore desiderato (deve essere una cifra intera, minimo 1 euro), procedendo poi con la conversione del buono in un codice Amazon attraverso la sezione amazon.bonus-docenti.it. Per applicarlo in fase di acquisto, dopo aver aggiunto al carrello i prodotti scelti si disabilita la modalità di acquisto 1-Click (se attivata) e si inserisce il codice nella pagina di conferma dell’ordine.

Per quanto riguarda la scadenza dei codici Amazon generati, per i buoni convertiti nell’edizione 2020/2021 è possibile spendere l’importo residuo fino al 31 agosto 2021. Al termine dell’iniziativa, l’eventuale credito residuo riferito all’edizione 2020/21 sarà automaticamente riaccreditato.

Bonus docenti su Amazon: prodotti più venduti

Amazon offre una vasta selezione di prodotti acquistabili utilizzando il bonus generato con la Carta del Docente. Ecco una selezione degli articoli più venduti.

Kindle con luce frontale integrata Kindle Amazon da 6" (15,2 cm) e risoluzione pari a 167 ppi per leggere come sulla carta stampata anche alla luce diretta del sole. 79,99 € su Amazon Kindle Amazon con luce frontale regolabile che permette di leggere comodamente per ore in ambienti interni ed esterni, sia di giorno che di notte. Pensato per la lettura, con uno schermo antiriflesso da 6" (15,2 cm) e risoluzione pari a 167 ppi per leggere come sulla carta stampata anche alla luce diretta del sole. Ha una memoria interna di 4GB e un sistema di archiviazione gratuita sul Cloud per tutti i contenuti Amazon. Si ricarica completamente in meno di 4 ore se collegato a un alimentatore USB da 5 W o alla porta USB di un computer.

Nuovo tablet Fire HD 8 Nuovo tablet Fire HD 8 con schermo HD, 2 GB di RAM e fino a 12 ore di autonomia per leggere, navigare sul web, guardare video e ascoltare musica. 99,99 € su Amazon Nuovo tablet Fire HD 8 con schermo HD da 8”, il doppio dello spazio di archiviazione (32 o 64 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB con una scheda microSD), risoluzione pari a 1280x800 a 189 ppi e 2 GB di RAM. Garantisce fino a 12 ore di autonomia per leggere, navigare sul web, guardare video e ascoltare musica. Il nuovo processore quad-core da 2 GHz permette prestazioni più rapide del 30%. Pensato per l’uso quotidiano: il tablet Fire HD 8 di Amazon è stato sottoposto a oltre 50 test che simulano cadute, rovesciamento di liquidi e altri incidenti che possono accadere ogni giorno.

Mobile Router Hotspot portatile TP-Link Pratica “saponetta Wi-Fi” che può essere utilizzata in tutti i paesi europei e che supporta tutti gli operatori attivi in Italia. 42,98 € su Amazon 59,90 € risparmi 17 € Mobile Router Hotspot portatile TP-Link, la pratica “saponetta Wi-Fi” che può essere utilizzata in tutti i paesi europei. M7200 supporta la connettività 4G fdd/tdd-lte e tutti gli operatori attivi in Italia. Si configura facilmente grazie al plug and play e consente di condividere facilmente la connessione 4G/3G con oltre 10 dispositivi wireless come tablet, laptop, e telefoni mobili contemporaneamente. La batteria da 2000mah ha una durata fino a 8 ore in modalità operativa. Semplice da gestire con App dedicata, permette di stabilire limiti di trasferimento dati, di controllare quali dispositivi sono connessi al Wi-Fi e inviare messaggi. Requisiti di sistema: Windows 10/8/7/vista/XP, Mac OS, Android, iOS, Windows Phone.

Notebook HP 15.6 pollici Notebook HP con schermo da 15,6 pollici, display antiriflesso e sistema operativo Windows 10 Home in S Mode. 449,99 € su Amazon 499,99 € risparmi 50 € Notebook HP con schermo da 15,6 pollici, display antiriflesso, retroilluminazione WLED Micro-Edge. Ha sistema operativo Windows 10 Home in S Mode, processore AMD Ryzen 3 3200U, RAM 8 e SSD 256. Altre caratteristiche rilevanti sono: Wi-Fi, Bluetooth, HP Fast Charge, Webcam HP TrueVision HD con microfono dual-array integrato, casse audio frontali, lettore SD e Micro SD, USB Type-C. La batteria ha una durata fino a 10 ore con sistema HP Fast Charge (ricarica rapida).

Samsung Monitor LED 24 pollici Monitor Samsung LED Flat Full HD da 24 pollici, con spessore pari a 10 mm ridotto di oltre la metà rispetto ai tradizionali modelli Samsung. 99,99 € su Amazon Monitor Samsung LED Flat con risoluzione Full HD da 24 pollici, caratterizzato da un design sottile con uno spessore pari a 10 mm, ridotto di oltre la metà rispetto ai tradizionali modelli Samsung. La modalità Eye Saver garantisce un alto confort visivo riducendo le emissioni di luce blu, che stimolano maggiormente la retina rispetto alle lunghezze d'onda di altri colori. La tecnologia Flicker Free di Samsung, inoltre, riduce lo sfarfallio consentendoti di lavorare o giocare più a lungo con un ottimo comfort. Altre caratteristiche tecniche sono: ingresso D-SUB e HDMI, angolo di visione ultra-ampio di 178 gradi in verticale e orizzontale.