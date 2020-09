Roma: take away gratuito su portarvia.com di scritto il

Nuovo servizio per gli esercenti della Capitale che agevola il take away e gestisce gli afflussi per limitare i rischi di contagio da Covid-19.

Gli associati CNA Roma che operano nel ramo alimentare possono usufruire di un nuovo servizio di assistenza gratuito per agevolare il take away, nell'ottica di evitare assembramenti e rispettare le norme messe in atto per limitare il rischio di contagio da Covid-19. => PMI romane: fatturato e investimenti in calo Grazie alla collaborazione tra CNA Roma e il Distretto Digitale Italiano, con il contributo di Morris Consulting, viene resa disponibile la piattaforma portarvia.com senza commissioni aggiuntive sia per gli esercenti sia per i clienti. Grazie a portarvia.com ristoranti, pizzerie, gastronomie e pasticcerie potranno mettere in vendita i loro prodotti, acquisire ordini dai clienti con la specifica dell'ora di ritiro. Il pagamento da parte del cliente avverrà direttamente all'esercizio al momento del ritiro nelle modalità che l'esercente stesso avrà abilitato (contanti, POS, buoni pasto). Morris Consulting, inoltre, assisterà gratuitamente gli esercenti con un apposito help desk, fornendo supporto per attivare la propria presenza e offerta sulla piattaforma digitale, creata ad hoc per garantire il mantenimento della distanza sanitaria richiesta dalla normativa nazionale e permettere agli esercenti di gestire gli afflussi limitando il più possibile la permanenza nell'esercizio commerciale.