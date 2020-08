Maker Faire Rome: innovatori a rapporto di scritto il

A dicembre l’edizione 2020 di Maker Faire Rome - The European Edition in versione ibrida: al via la call per innovatori.

Torna dal 10 al 13 dicembre Maker Faire Rome – The European Edition, il più importante evento europeo sull’innovazione promosso dalla Camera di Commercio di Roma. Protagonisti della manifestazione saranno tutti gli attori dell’innovazione, pronti a confrontarsi e formarsi grazie a un evento che quest’anno sarà ibrido, digitale e fisico allo stesso tempo. => Power2Innovate per l’innovazione al Sud Sono già aperte le selezioni dei partecipanti, che possono essere imprese, artigiani, startup e chiunque abbia progetti innovativi, creativi, interattivi, didattici e originali da presentare. La Call for Makers si rivolge, nel dettaglio, alle seguenti categorie: inventori e innovatori;

artigiani innovativi;

elettronica;

cibo e agricoltura;

robotica e macchine intelligenti;

salute e qualità della vita;

arte, interazione e gioco;

scienza, chimica, ingegneria;

sostenibilità, riciclo, economia circolare, bioeconomy, green tech, smart energy green building;

Open Source;

FabLab, community;

Spaceflight and its applications;

progetti di grandi dimensioni e altri settori non elencati. => Maker Faire Rome: innovazione protagonista È possibile inviare la propria candidatura online, partecipando alla selezione per poter esibirle le innovazioni nel corso dell'evento che si terrà dal 10 al 13 dicembre sulla piattaforma digitale. I partecipanti avranno a disposizione momenti di diretta streaming e momenti interattivi con il pubblico.