Disabili: accordo per promuovere l’inclusione lavorativa

Non può essere licenziato il lavoratore disabile che supera il periodo di comporto, quando le assenze per malattia sono riconducibili alla sua condizione.

Assunzioni agevolate disabili under 35 (DL 48/23) presso ETS e ONLUS: istruzioni INPS per la domanda di incentivi dal 2 settembre al 31 ottobre 2024.

Autocertificazione online e procedura automatica di calcolo del contributo dovuto dai datori di lavoro per l’esonero dall’obbligo di assunzioni disabili.

Invalidità Voli: posti vicini senza costi aggiuntivi per chi accompagna disabili Nessun costo extra per gli accompagnatori di minori e di disabili sui voli erei: una nuova sentenza del Consiglio di Stato conferma la decisione Enac.

Assunzioni agevolate Disabilità e assunzioni PMI tra le nuove proposte di legge Tra le nuove proposte di legge al vaglio del Parlamento ci sono anche misure a tutela delle categorie protette a cui garantire lavoro.

Edilizia Bonus barriere architettoniche fino al 2025: chiarimenti sulle regole Sintesi delle regole oggi in vigore per ottenere il bonus per eliminazione di barriere architettoniche, valido fino al 31 dicembre 2025: tutte le opzioni.

Categorie protette Categorie protette con diritto al lavoro: come si accede alla quota di riserva Obbligo di assunzione per le categorie protette: cosa è la quota di riserva, come viene individuata la base di calcolo in base alla nuova normativa.