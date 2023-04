Sulla app IO arrivano la patente e la tessera sanitaria

Patente, tessera sanitaria ed elettorale in formato elettronico e valore legale sulla App IO: novità per i servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

Patente, tessera elettorale e tessera sanitaria stanno per essere inseriti nella App IO, il punto di accesso digitale ai servizi pubblici, che tutti abbiamo imparato a conoscere con il Green Pass Covid, il CashBack e il Bonus Vacanze ma che offre anche numerose altre funzionalità (ad esempio INPS e INAIL) olte che la possibilità di effettuare i pagamenti PagoPA.

Non si conoscono al momento i tempi del rilascio dei nuovi documenti in formato elettronico ma, in base alle anticipazioni fornite dal Sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti, le prime novità per la “App di Stato” saranno disponibili entro fine 2023:

anticipando il percorso previsto dalla Ue per il portafoglio elettronico europeo.

Nuovi servizi sulla App IO

Patente, tessera sanitaria ed elettorale – accessibili tramite QR-Code sulla APP IO – saranno in pratica documenti digitali con pieno valore legale, utilizzabili a tutti gli effetti come quelli su supporto fisico, che non sarà più necessario esibire in forma cartacea. Sulla app saranno poi implementati anche servizi collegati ai nuovi documenti: ad esempio, al titolare della patente potranno arrivare le multe stradali.

In arrivo ci sono anche nuovi servizi legati alla Scuola, a partire dal pagamento delle rette. In alcuni casi questo servizio è già presente ma dipende dal grado di digitalizzazione e dall’adesione dei singoli istituti, mentre in programma c’è l’estensione del servzio per tutti.

Come funziona e come usare la App IO

La app IO (scaricabile da App store per chi ha un iPhone e da Play Store per chi ha uno smartphone con sistema operativo Android) permette di accedere a molteplici servizi della Pubblica Amministrazione evitando di registrarsi separatamente ai servizi enti. Sul portale web dedicato si può consultare l’elenco completo di tutte le amministrazioni che aderiscono (al momento 12.790), con i relativi servizi disponibili (197.960).

A livelo nazionale, su APP IO ci sono sono le casse previdenziale, INPS e INAIL, l’ACI, l’Agenzia delle Entrate, i vari Ministeri e diverse agenzie. A livello locale l’elenco annovera migliaia di enti.

Per accedere alle prestazioni pubbliche ci vuole sempre l’identità digitale (Spid, Carta d’idenitità elettronica o Carta Nazionale dei Servizi), mentr è anche possibile impostare una serie di servizi personalizzabili come gli avvisi sulle scadenze di pagamento o i promemoria in calendario.