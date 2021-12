Connect TO Startup Contest: progetti innovativi cercasi

Call for ideas “Connec TO Startup Contest” destinate ai talenti dell’innovazione: in palio servizi di formazione e mentorship su misura.

La diffusione della banda ultralarga è uno dei pilastri dello sviluppo del paese in linea con l’Agenda Connect 2030 per lo sviluppo delle telecomunicazioni/TIC. Le startup e le PMI innovative svolgono un ruolo cruciale per la trasformazione digitale, per la riduzione del digital divide e l’inclusione sociale, che deve andare di pari passo con affidabilità delle reti e sostenibilità.

A loro si rivolge la call for ideas “Connec TO Startup Contest” lanciata da Infratel Italia, società controllata da Invitalia, per attrarre startup, imprese, spinoff universitari e giovani talenti esperti di innovazione e sostenibilità. Son previste tre call distinte:

nuove soluzioni per la connettività;

nuovi strumenti per i cantieri e il monitoraggio delle infrastrutture;

soluzioni Madtech innovative per il settore Telco.

Italian Lifestyle: supporto e accelerazione startup innovative 3 Dicembre 2021 I tre team vincitori potranno seguire un percorso di Innovation track, a partire da una sessione di need assessment, formulando poi un iter formativo e di mentorship su misura. Alla fine del percorso potranno partecipare a un workshop per presentare i loro progetti a Infratel Italia.

Durante le settimane di apertura della call, inoltre, saranno realizzati tre webinar per fornire ai team strumenti utili per la partecipazione alla call. Diversi esperti dell’innovazione, inoltre, metteranno a disposizione delle ore di mentoring gratuite per supportare i team durante lo sviluppo del proprio modello di business.

I partecipanti potranno inviare le candidature fino al 31 gennaio 2022.