Notifiche INPS via digitale: online l’elenco dei provvedimenti

Pubblicato dall’INPS l’elenco dei provvedimento notificati tramite la piattaforma SEND a partire da dicembre 2024.

È disponibile sul sito dell’INPS l’elenco dei provvedimenti finora notificati per via digitale finora tramite la Piattaforma SEND (Servizio Notifiche Digitali), alla quale l’Istituto ha aderito lo scorso dicembre.

SEND su App IO per le notifiche con valore legale dalla PA 2 Aprile 2025 Come spiega l’Istituto di Previdenza, l’obiettivo del Servizio Notifiche Digitali è quello di rendere più efficienti i processi di notifica da parte delle pubbliche amministrazioni, garantendo la certezza degli effetti giuridici della notifica, anche in caso di avviso di mancato recapito o di irreperibilità del destinatario. Da gennaio 2025 ad oggi i provvedimenti INPS notificati tramite SEND sono stati i seguenti:

riscatti , ricongiunzioni e rendite in gestione privata, dicembre 2024;

, in gestione privata, dicembre 2024; ADI e SFL (Assegno di Inclusione e Sostegno Formazione Lavoro), revoca, reiezione, rinuncia e decadenza, dicembre 2024;

(Assegno di Inclusione e Sostegno Formazione Lavoro), revoca, reiezione, rinuncia e decadenza, dicembre 2024; recupero bonus e pensioni , dicembre 2024;

, dicembre 2024; recupero prestazioni a sostegno del reddito (es.: Reddito di Cittadinanza, Indennità Covid-19, NASpI, malattia e maternità, disoccupazione agricola, ecc.), gennaio 2025.

In caso di notifica tramite SEND, l’utente riceve un avviso di avvenuta ricezione via PEC o raccomandata semplice o A\R, con l’invito ad accedere al provvedimento online. È anche possibile ricevere un avviso di cortesia tramite App IO, SMS o email se si è già registrati al servizio SEND-Notifiche Digitali.

Dal 24 marzo 2025, inoltre, sono operativi i punti di ritiro convenzionati presso i CAF abilitati ai servizi di stampa degli atti notificati e degli avvisi di avvenuta ricezione.