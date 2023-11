Nuovo Portale della Disabilità online sul sito INPS

Online il Portale della Disabilità dell’INPS per consentire l’accesso web alle pratiche relative alle prestazioni di invalidità, disabilità e Legge 104.

L’INPS comunica il rilascio della prima versione del nuovo Portale della Disabilità, realizzato grazie ai fondi del PNRR nell’ambito del progetto di innovazione tecnologica denominato “Sportello Unico INPS Invalidità Civile”.

Nato con l’obiettivo di creare un canale integrato e completo di informazioni, il Portale permette ai cittadini disabili e ai loro caregiver familiari di seguire gli sviluppi dell’iter per il riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità civile, disabilità, nonché dei benefici previsi dalla Legge 104.

Vediamo come funziona, come accedervi e come utilizzarlo per sveltire le pratiche e monitorare i pagamenti.

Portale della Disabilità: nuovi servizi INPS

Chi ha presentato domanda di prestazione, può visualizzare il certificato medico di richiesta, sapere quando e dove è pevista la visita, visualizzare i successivi verbali ASL e INPS. Come sottolinea l’INPS nel Messaggio 4193/2023 del 24 novembre, tuttavia:

la presenza del giudizio medico-legale sul Portale non modifica i termini e le modalità di presentazione del ricorso giudiziario ai fini dell’eventuale contestazione dell’esito dell’accertamento sanitario.

Attraverso il Portale della Disabilità, inoltre, si può trasmettere la documentazione medica per le domande di prima istanza o aggravamento e revisione sanitaria. Nel Portale sono anche presenti avvisi e scadenze per le domande di prima istanza, revisione e indennità di frequenza. Nella sezione Comunicazioni, invece, si possono visualizzare le note inviate dall'INPS per email. Nella sezione Pagamenti e cedolini, infine, è possibile visualizzare la lista degli ultimi pagamenti per le prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità.

Come accedere e utilizzare la piattaforma

Per accedere alla nuova piattaforma, fruibile da desktop, smartphone e tablet, è necessario cercare le parole chiave “Portale della Disabilità” dalla home page del sito dell’INPS (ecco qui il link diretto).

L’accesso è possibile solo attraverso SPID di livello 2 o superiore, Carta d’Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Una volta effettuato l’accesso al portale, sarà possibile utilizzare i seguenti servizi:

visualizzare il certificato medico introduttivo relativo a una richiesta di prestazione;

conoscere il luogo, la data e l’orario di visita se è stata già programmata;

visualizzare i verbali redatti dalle ASL e dall’Istituto nel caso di una domanda già definita almeno dal punto di vista del primo accertamento sanitario;

trasmettere la documentazione medica in possesso del cittadino in caso di domanda di prima istanza o di aggravamento oppure nel caso di revisione sanitaria;

visualizzare avvisi e scadenze relativamente a domande di prima istanza, di revisione e dell’indennità di frequenza;

visualizzare la lista completa degli ultimi pagamenti disposti per le prestazioni correlate all’invalidità civile, cecità e sordità, accedendo alla sezione “Pagamenti e cedolini”.