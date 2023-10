Scuola: Piattaforma Unica online con servizi per docenti, studenti e famiglie

È online la nuova piattaforma del MIM per raccogliere in un unico luogo strumenti e risorse utili per la vita scolastica.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha lanciato l’11 ottobre la nuova piattaforma Unica, progetto innovativo pensato per centralizzare e raccogliere in un unico luogo strumenti e risorse utili per la vita scolastica destinati ai docenti, agli studenti e alle famiglie.

Mirando al rafforzamento dell’alleanza scuola-famiglia, è accessibile con SPID, CIE ID, CNS o eIDAS anche da parte degli studenti minorenni.

Unica è organizzata in tre sezioni:

Orientamento, con informazioni e strumenti utili per scegliere il percorso formativo e contattare il tutor e il docente orientatore;

Vivere la scuola, per cogliere tutte le opportunità del panorama scolastico;

, per cogliere tutte le opportunità del panorama scolastico; Strumenti, per semplificare la vita delle famiglie gestendo servizi amministrativi, di welfare e comunità.

La piattaforma (raggiungibile all’indirizzo https://unica.istruzione.gov.it/it) contiene:

risorse per l'orientamento (dati utili per una scelta consapevole del percorso scolastico e post – scolastico) e offerte dal panorama formativo e dal mondo del lavoro;

informazioni su adempimenti (iscrizioni, pagamenti, crowdfunding, ecc.) e iniziative a sostegno del diritto allo studio (inclusione, cyber-bullismo, Educazione civica, alimentare e sportiva);

servizi digitali per gestire i rapporti con la scuola (Pago in Rete, Firma elettronica avanzata) e seguire l'intero ciclo scolastico, anche attraverso l'E-portfolio (documento digitale sempre a disposizione di studenti e famiglie);

contatti con tutor scolastico e docente orientatore, le nuove figure istituite per supportare famiglie e studenti.

Oltre ai servizi per studenti e famiglie, sono disponibili agevolazioni e sconti per insegnanti e dipendenti della Scuola e del MIM, grazie a convenzioni con aziende private (ad esempi su biglietti dei treni ecc.)

Disponibile per oltre 10mila scuole statali e paritarie, interessando più di 6,5 milioni di studenti e più di 1 milione di persone che lavorano ogni giorno nella scuola, mira ad offrire “un mondo di servizi digitali per accompagnare ragazze e ragazzi nel percorso di crescita”, ha spiegato il Ministro Giuseppe Valditara.

Progettata insieme ai principali attori della scuola con l’obiettivo di dare risposta a bisogni concreti, garantendo semplicità e immediatezza nella fruizione dei servizi.