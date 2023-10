Scuola e MIM: al via sconti e bonus per tutti i dipendenti

Istruzioni e scadenze per l’invio delle domande 2023 di cessazione dal servizio ai fini pensionamento del personale scolastico nel 2024.

Approvato dal Governo lo stanziamento di 55,6 milioni di euro per il pagamento delle supplenze brevi dei docenti durante le sostituzioni.

Scuola: concorso straordinario docenti per l’anno 2023/2024

In GU il DPCM che autorizza il concorso straordinario per reclutare oltre 30mila docenti su posti comuni e di sostegno per l’anno scolastico 2023/24.