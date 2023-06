Portale dei Pagamenti INPS: guida ai servizi online

Come utilizzare il Portale dei Pagamenti INPS, caso per caso: guida completa per gestire le pratiche con l'Istituto direttamente dal web.

Il Portale dei Pagamenti INPS è la sezione del sito web dell’Istituto di Previdenza da cui si accede a tutti i servizi abilitati al pagamento di bollettini online utilizzando pagoPA, per la stampa degli Avvisi e delle ricevute, per la ricezione di notifiche e aggiornamenti.

Vi si accede direttamente dalla home page del sito INPS (www.inps.it) e poi con inserimento delle proprie credenziali personali per completare i pagamenti o scaricare avvisi, bollettini e ricevute.

Informativa sui metodi di pagamento

Il servizio “Area informativa dei servizi dei Pagamenti” della sezione dedicata ai Pagamenti del sito INPS offre informazioni dettagliate sulle modalità di pagamento disponibili. L’obiettivo di questa area è fornire ai cittadini una guida completa e chiara su come effettuare i versamenti tramite l’Istituto.

Quando si accede all’area informativa dei servizi dei Pagamenti, si trova un menu posizionato a sinistra che offre diverse sezioni tematiche. Questo menu funge da strumento di navigazione e consente agli utenti di selezionare l’argomento specifico di loro interesse. Le sezioni forniscono informazioni sulle modalità di pagamento disponibili, istruzioni dettagliate per l’utilizzo del sistema di pagamento online, guide passo-passo per l’accesso ai servizi di pagamento, procedure per stampare avvisi di pagamento o ricevute, e altre informazioni utili.

L’idea è che attraverso la navigazione all’interno delle sezioni del menu a sinistra, gli utenti possano trovare le risposte alle loro domande e ottenere tutte le informazioni necessarie sulle modalità di pagamento offerte dall’INPS. L’area informativa dei servizi dei Pagamenti è progettata per essere intuitiva e user-friendly, in modo che i cittadini possano trovare agevolmente le informazioni che cercano e comprendere le procedure da seguire per effettuare i pagamenti in modo corretto e sicuro.

PagoPA

PagoPA è una piattaforma digitale offerta da PagoPA S.p.A. che permette ai cittadini di effettuare pagamenti veloci e moderni per i servizi pubblici. Questo sistema riduce i costi e i ritardi associati ai metodi di pagamento tradizionali per le PA. Non si tratta di un semplice sito di pagamento, ma di un nuovo metodo standardizzato che utilizza i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti.

Nel Portale dei Pagamenti, tutti i servizi disponibili offrono due modalità di pagamento attraverso il sistema pagoPA:

il Pagamento online pagoPA (Modello 1): l’utente completa il pagamento sul sito WISP 2.0 di PagoPA S.p.A. È possibile scegliere tra diverse modalità di pagamento, come carte di credito/debito, conto corrente e altri metodi, e selezionare il PSP con cui effettuare il pagamento in base all’importo e alle opzioni disponibili. Gli orari, le modalità di pagamento e i costi sono specifici del PSP selezionato e possono essere consultati per ulteriori dettagli. l’Avviso di Pagamento pagoPA (Modello 3): il cittadino può pagare attraverso canali fisici e online come agenzie bancarie, home banking dei PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA), sportelli ATM delle banche, esercenti convenzionati con i PSP (come tabaccherie, ricevitorie, edicole, bar, farmacie e supermercati) e uffici postali. È possibile consultare la sezione “Dove pagare” del sito web pagopa.gov.it per visualizzare le opzioni disponibili e scegliere quelle più adatte alle proprie esigenze.

La procedura di pagamento viene semplificata attraverso la lettura del QRCode (sezione Banche e altri canali) o del dataMatrix (sezione bollettino postale PA).

Dopo il pagamento, le ricevute di pagamento online pagoPA e Avviso di Pagamento pagoPA con esito positivo sono disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati” del servizio di interesse, confermando il buon esito dell’operazione di pagamento presso il PSP.

SDD

Il Mandato di Addebito Diretto SEPA (SDD) di un importo prefissato sul conto corrente bancario o postale è un nuovo servizio di incasso che sostituisce il sistema RID per pagamenti ricorrenti. Questo servizio richiede la rinuncia al diritto di rimborso entro otto settimane dalla data di addebito. Attualmente, l’SDD è disponibile presso l’INPS solo per i pagamenti relativi a Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite. L’SDD a importo prefissato è possibile solo per pagamenti rateali mensili e non per pagamenti a saldo singolo.

Nel caso di cambio IBAN di addebito, è necessario revocare il mandato sul vecchio IBAN e attivarne uno nuovo dopo almeno tre giorni lavorativi. È possibile attivare o revocare il Mandato SDD online, tramite il Portale dei Pagamenti, o rivolgendosi direttamente all’agenzia bancaria o all’ufficio postale presso cui è attivo il conto corrente, compilando il modulo SDD bancario o postale. Le ricevute di pagamento SDD saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati” del servizio di interesse dopo almeno venti giorni dalla data di scadenza della rata.

Servizi di pagamento disattivati

Il sistema di pagamento tramite bollettino MAV è stato disattivato e sostituito con le modalità di pagamento pagoPA (pagamento online pagoPA e Avviso di Pagamento pagoPA). Questo cambiamento è stato reso obbligatorio per tutte le Pubbliche Amministrazioni in conformità all’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e all’articolo 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. L’obiettivo è consentire ai cittadini di effettuare pagamenti elettronici in modo uniforme attraverso il sistema pagoPA.

Discorso simile per il sistema di pagamento online tramite la convenzione Reti Amiche, disattivato a partire dal 13/02/2021 per Lottomatica e dal 28/02/2021 per Unicredit, Poste Italiane e SisalPAY, per essere sostituito dalla modalità di pagamento pagoPA in conformità all’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e all’articolo 24 del DL 16 luglio 2020, n.76. Tutte le Pubbliche Amministrazioni sono state obbligate ad adeguarsi a questo sistema di incasso entro il 28 febbraio 2021. Le ricevute di pagamento online effettuate tramite il canale Reti Amiche possono tutavia ancora essere visualizzate nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei Pagamenti, accedendo al servizio di interesse tramite la sezione “Servizi”.

Dal servizio Lavoro Accessorio del Portale dei Pagamenti non inoltre è più possibile acquistare i buoni lavoro (Voucher) come previsto dal decreto legge del 17 marzo 2017, n. 25, ma è solo possibile stampare le ricevute dei pagamenti effettuati online fino al 17/03/2017.

Come usare i servizi di pagamento INPS

Entriamo nel vivo del portale dei pagamenti INPS e vediamo come si usano, caso per caso, i vari servizi offerti. Per accedere a ciascun servizio, gli utenti possono selezionare l’opzione “Entra nel servizio” per iniziare. Inoltre, è possibile scaricare il manuale per avere maggiori informazioni e istruzioni dettagliate sull’utilizzo del servizio stesso.

Lavoratori Domestici

Il servizio INPS per il pagamento per i lavoratori domestici (colf, badanti e babay sitter) consente di effettuare pagamenti online attraverso il sistema pagoPA, in modo rapido e sicuro, con diverse modalità di pagamento, come carta di credito/debito o conto corrente. Il costo dell’operazione (commissione) sull’importo della transazione di pagamento è quanto richiesto dal Prestatore di Servizio di Pagamento (PSP) scelto. L’operazione nei confronti dell’INPS è gratuita.

Per utilizzare il servizio, i datori di lavoro devono accedere al sistema tramite l’apposita sezione “Entra nel servizio”, dopo aver seguito il percorso “www.inps.it > Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Portale dei Pagamenti > Lavoratori Domestici”. Inoltre, è possibile scaricare il manuale di istruzioni per comprendere meglio il funzionamento del servizio e le procedure da seguire.

Per accedere al servizio, l’utente deve autenticarsi utilizzando il codice fiscale del datore di lavoro (anche persona giuridica) e il codice di sicurezza. Nel caso di uno o più rapporti di lavoro, sarà richiesto il codice fiscale del datore di lavoro e il PIN INPS/SPID/CNS/CIE. L’autenticazione permette di visualizzare il singolo rapporto di lavoro o la lista dei rapporti di lavoro attivi collegati all’utente.

Dopo l’autenticazione, vengono presentati i trimestri da pagare e l’utente può selezionare la modalità di pagamento e autorizzare il pagamento. È possibile modificare i dati che influenzano il calcolo dei contributi e ottenere automaticamente un nuovo importo da versare.

Il servizio offre la visualizzazione e stampa dell’Avviso di Pagamento pagoPA, che fornisce informazioni dettagliate sul pagamento da effettuare al lavoratore domestico. Questo avviso contiene i dettagli dell’importo, del beneficiario e delle modalità di pagamento. Possibile anche la visualizzazione e stampa delle ricevute dei pagamenti effettuati.

Per ogni modalità di pagamento, è disponibile la possibilità di ottenere una copia della ricevuta sia per il datore di lavoro che per il lavoratore. Il datore di lavoro dovrà completare la copia destinata al lavoratore inserendo la data del pagamento e apponendo la propria firma. In questo modo, il datore di lavoro si assume la responsabilità del pagamento e consegna la ricevuta al lavoratore.

È anche possibile emettere l’Avviso di Pagamento pagoPA per i trimestri di pagamento e pagare i rapporti di lavoro cessati. Inoltre, è possibile ottenere informazioni e ristampare le ricevute dei pagamenti effettuati tramite pagoPA, MAV, Reti Amiche e POS Virtuale.

Riscatti Ricongiunzioni e Rendite

Il servizio di “Riscatti Ricongiunzioni e Rendite” offre diverse funzionalità per gli utenti. Il percorso da seguire è “www.inps.it > Prestazioni e servizi > Servizi > Portale dei Pagamenti > Riscatti Ricongiunzioni e Rendite”. Le funzionalità offerte includono: pagamento online pagoPA : consente agli utenti di effettuare il pagamento online utilizzando la modalità pagoPA di una o più pratiche;

: consente agli utenti di effettuare il pagamento online utilizzando la modalità pagoPA di una o più pratiche; visualizzazione e stampa Avviso di Pagamento pagoPA: gli utenti possono visualizzare e stampare l’Avviso di Pagamento associato al pagamento effettuato tramite pagoPA;

pagoPA: gli utenti possono visualizzare e stampare l’Avviso di Pagamento associato al pagamento effettuato tramite pagoPA; attivazione e revoca mandati SDD (addebiti diretti): questa funzione permette agli utenti di attivare o revocare i mandati di addebito diretto ricorrente su un conto corrente specifico. Questi addebiti sono a importo fisso;

(addebiti diretti): questa funzione permette agli utenti di attivare o revocare i mandati di addebito diretto ricorrente su un conto corrente specifico. Questi addebiti sono a importo fisso; visualizzazione e stampa ricevute pagamenti effettuati: gli utenti possono accedere alle ricevute dei pagamenti effettuati tramite diversi metodi, inclusi online, Reti Amiche, MAV (Modulo di Avviso di Pagamento), RID (Rapporto Interbancario Diretto), SDD (addebiti diretti) e pagoPA. Le ricevute possono essere visualizzate e stampate. È importante notare che per utilizzare la funzione di Attivazione e Revoca SDD, è necessario accedere al servizio utilizzando SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), anche se è stata già effettuata un’autenticazione tramite MyInps. Inoltre, le Attestazioni Fiscali relative ai versamenti effettuati nel 2022 per gli oneri da Riscatto, Ricongiunzioni o Rendite sono disponibili per la visualizzazione e la stampa nella sezione “Pagamenti effettuati” del servizio Riscatti Ricongiunzioni e Rendite.

Versamenti Volontari

Il servizio online dell’INPS per i versamenti volontari offre diverse funzionalità agli utenti. Il percorso per accedere al servizio è “www.inps.it > Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Portale dei Pagamenti > Versamenti Volontari”.

Le funzionalità includono:

pagamento online pagoPA: gli utenti possono effettuare il pagamento dei contributi volontari utilizzando la modalità di pagamento pagoPA; visualizzazione e stampa dell’Avviso di Pagamento pagoPA: dopo aver effettuato il pagamento, gli utenti possono visualizzare e stampare l’Avviso di Pagamento relativo alla transazione effettuata tramite pagoPA, con i dettagli del pagamento effettuato; visualizzazione e stampa delle ricevute dei pagamenti effettuati.

Il servizio permette il pagamento di una singola o più autorizzazioni, in questo secondo caso permette di selezionare la pratica desiderata e procedere con il pagamento come previsto per la singola autorizzazione a cui si fa riferimento.

Fondo Clero

Il servizio Fondo Clero del Portale dei Pagamenti INPS è accessibile dal percorso “www.inps.it > Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Portale dei Pagamenti > Fondo Clero”.

Il servizio offre le consuete funzionalità di pagamento online pagoPA, visualizzazione e stampa dell’Avviso di Pagamento pagoPA, nonché visualizzazione e stampa delle ricevute dei pagamenti effettuati tramite MAV (Modulo di Addebito in Conto Corrente) o pagoPA.

Tuttavia, nella sezione dei pagamenti effettuati di questo servizio non sono visibili i pagamenti eseguiti con altre modalità diverse da quelle effettuate con il sistema pagoPA.

Per accedere al servizio, il titolare della pratica che non possiede il codice PIN dovrà seguire le seguenti modalità di autenticazione:

inserire il proprio codice fiscale; inserire il codice fondo, composto da otto cifre (inclusi gli zeri non significativi) relativo alla pratica in questione; inserire il codice di sicurezza (captcha) visualizzato nell’immagine.

Fondo Casalinghe e Casalinghi

Anche il servizio Fondo Casalinghe e Casalinghi offre funzionalità di pagamento online pagoPA, visualizzazione e stampa dell’Avviso di Pagamento pagoPA, nonché visualizzazione e stampa delle ricevute dei pagamenti effettuati. Il percorso da seguire è “www.inps.it > Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Portale dei Pagamenti > Fondo Casalinghe e Casalinghi”.

Mutui Gestione Dipendenti Pubblici

Il servizio Mutui Gestione Dipendenti Pubblici è accessibile dal percorso “www.inps.it > Servizi Online > Portale dei Pagamenti > Accedi al portale > Mutui Gestione Dipendenti Pubblici”.

Il servizio si rivolge specificamente ai mutui a Cooperative e Soci e ai mutui ipotecari agli iscritti, fornendo un’ampia gamma di opzioni per la gestione dei pagamenti e l’accesso alle informazioni relative ai mutui.

Una volta effettuato l’accesso al servizio con successo, è possibile visualizzare le domande accettate, se ce ne sono più di una. Dopo aver selezionato la pratica desiderata nel campo “Numero pratica” e cliccato su “Avanti”, il sistema informatico mostra i dati dell’utente che ha eseguito l’accesso al servizio, i dati del titolare o intestatario della pratica, i dettagli della pratica stessa e l’elenco delle rate o bollettini da pagare, se presenti.

Le funzionalità offerte sono:

pagamento online pagoPA: gli utenti possono effettuare il pagamento dei mutui online utilizzando la modalità di pagamento pagoPA. Questo consente un’operazione di pagamento sicura e conveniente; visualizzazione e stampa dell’Avviso di Pagamento pagoPA: gli utenti hanno accesso all’Avviso di Pagamento pagoPA relativo ai mutui. Possono visualizzare e stampare queste notifiche per riferimento e registrazione; visualizzazione dello stato del Mandato SDD: per i mutui ipotecari agli iscritti, il servizio permette di controllare lo stato del Mandato SDD (addebito diretto sul conto corrente). Questa funzionalità fornisce informazioni sulle transazioni effettuate tramite addebito diretto; visualizzazione e stampa delle ricevute dei pagamenti: gli utenti possono accedere alle ricevute dei pagamenti effettuati utilizzando il sistema pagoPA, MAV (Modello di pagamento bancario), SDD (addebito diretto sul conto corrente) e altre modalità di pagamento. Questo consente loro di tenere traccia dei pagamenti effettuati e ottenere le relative ricevute per fini contabili o di documentazione.

Prestazioni Occasionali

Il servizio “Prestazioni Occasionali” disponibile sul Portale dei Pagamenti dell’INPS permette di effettuare il pagamento online mediante la modalità pagoPA per diverse finalità.

Una di queste riguarda l’acquisto di titoli di pagamento per il Libretto Famiglia: Attraverso questo servizio, è possibile effettuare il pagamento online dei titoli di pagamento necessari per il Libretto Famiglia, che viene utilizzato per pagare prestazioni occasionali di lavoro svolte da collaboratori domestici, assistenti familiari e altre figure lavorative nel contesto familiare.

Il percorso è “www.inps.it > Prestazioni e servizi > Portale dei Pagamenti > Prestazioni Occasionali>Libretto Famiglia”.

Subito dopo l’accesso al servizio, si verificano due possibili situazioni:

se l’utente non è registrato, il servizio visualizza un messaggio che lo invita a registrarsi sulla piattaforma “Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto famiglia” presente sul sito Internet dell’INPS. In questo caso, l’utente viene indirizzato a completare la procedura di registrazione prima di poter utilizzare il servizio; se l’utente è registrato, il servizio presenta i dati dell’utente utilizzatore e la sezione dedicata all’acquisto dei titoli di pagamento. In questa sezione, è possibile inserire l’importo da versare, che deve essere un multiplo di 10 euro. L’utente può digitare l’importo desiderato nel campo apposito e proseguire con il processo di pagamento.

Si consiglia agli utenti non registrati di effettuare la registrazione sulla piattaforma dedicata, mentre agli utenti registrati vengono fornite le informazioni necessarie per l’acquisto dei titoli di pagamento, rispettando l’obbligo di specificare un importo che sia un multiplo di 10 euro.

L’altra finalità è il versamento delle somme per il Contratto di Prestazione Occasionale: il servizio consente di effettuare il pagamento online delle somme dovute per i contratti di prestazione occasionale, che riguardano collaborazioni di lavoro autonomo di natura occasionale e non continuativa. Il percorso è “www.inps.it > Prestazioni e servizi > Portale dei Pagamenti > Prestazioni Occasionali>Contratto Prestazione Occasionale”.

Inoltre, il servizio offre la possibilità di visualizzare e stampare le ricevute dei pagamenti effettuati tramite la modalità pagoPA.

Indebiti da Prestazioni

Il servizio Indebiti da Prestazioni del Portale dei Pagamenti INPS, offre le consuete modalità di pagamento e consultazione dei pagamenti effettuati tramite pagoPA.

Il percorso è “www.inps.it > Prestazioni e servizi > Portale dei Pagamenti > Prestazioni Occasionali>Indebiti da Prestazioni”.

Indebiti dei Datori di Lavoro

Al servizio Indebiti dei Datori da Prestazioni del Portale dei Pagamenti INPS si accede dal percorso “www.inps.it > Prestazioni e servizi > Portale dei Pagamenti > Prestazioni Occasionali>Indebiti dei Datori di Lavoro”.

I servizi sono coerenti con quelli offerti nelle altre sezioni, ma in questo caso tra i pagamenti effettuati non sono visibili quelli eseguiti con altre modalità diverse da quelle effettuate con il sistema pagoPA.

Locazione Immobili Canone Indennità

Al servizio Locazione Immobili Canone Indennità si accede dal percorso “www.inps.it > Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Portale dei Pagamenti > Locazione Immobili Canone e Indennità”. Anche in questo caso nella sezione dei pagamenti effettuati di questo servizio non sono visibili i

pagamenti eseguiti con altre modalità diverse da quelle effettuate con il sistema pagoPA.

Altri Pagamenti

Il servizio “Altri Pagamenti” del Portale dei Pagamenti INPS offre la possibilità di gestire le disposizioni di pagamento relative al Fondo Previdenza degli Sportivi (Sportass). Al servizio si accede dal percorso www.inps.it > Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Portale dei Pagamenti > Altri Pagamenti”. Con il servizio Altri Pagamenti del Portale dei Pagamenti INPS, si ha la possibilità di accedere all’Avviso di Pagamento pagoPA predisposto dalla Gestione Amministrativa Inps. Questo avviso permette di visualizzare le informazioni relative al pagamento dovuto e di stamparlo, se necessario.

Il servizio è personalizzato in base al profilo dell’utente che accede e consente di eseguire le seguenti operazioni:

pagamento online pagoPA; visualizzazione e stampa dell’Avviso di Pagamento pagoPA; visualizzazione e stampa delle ricevute di pagamento: È possibile visualizzare e stampare le ricevute dei pagamenti effettuati tramite la modalità pagoPA. Attenzione: non sono visibili quelli eseguiti con altre modalità diverse da quelle effettuate con il sistema pagoPA.

Come ottenere chiarimenti e assistenza

Nel caso in cui gli utenti necessitino di assistenza o desiderino ottenere ulteriori informazioni riguardo agli aspetti normativi, procedurali o tecnici, oppure avere informazioni specifiche su determinate pratiche presenti nel Portale dei Pagamenti, possono contattare il contact center integrato INPS-INAIL. Il numero da chiamare è il 803164, gratuito da rete fissa, oppure il numero 06164164 da rete mobile, con un costo secondo la tariffa del proprio gestore telefonico. In alternativa, è possibile rivolgersi direttamente alla sede INPS di riferimento, la cui ubicazione può essere trovata sul sito Internet dell’INPS.

Inoltre, il servizio INPS Risponde permette di inviare richieste di chiarimenti via e-mail all’INPS, riguardanti aspetti normativi, procedimentali o informazioni e servizi relativi a pratiche specifiche. Le risposte verranno inviate tramite e-mail, mentre eventuali documenti o certificati richiesti saranno spediti tramite posta prioritaria. È importante fornire anche un recapito telefonico per eventuali chiarimenti aggiuntivi legati alla richiesta inviata.

In definitiva, l’area informativa dei servizi dei Pagamenti fornisce un’ampia panoramica sulle modalità di pagamento offerte dall’INPS e rappresenta una risorsa preziosa per i cittadini che desiderano comprendere e utilizzare correttamente tali servizi.