Riscatto e ricongiunzione pensione: attestati online

Online sul portale INPS le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati per riscatto pensione, ricongiunzione o rendita: ecco dove trovarli.

Le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2022 relativi alle operazioni di riscatto dei contributi per la pensione, ma anche per ricongiunzione o rendita, possono essere visualizzati online, sul portale dedicato disponibile sul sito dell’INPS.

A comunicarlo è lo stesso Istituto di previdenza con il messaggio 1374, informando sul percorso da seguire per poter visionare e stampare gli attestati online:

Pensione e Previdenza > Ricongiunzioni e Riscatti > Portale dei pagamenti > Accedi all’area tematica > Cittadini > Utilizza il servizio > Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite > Entra nel servizio > Accedi > Pagamenti effettuati > Stampa attestazione.

Sono anche disponibili le attestazioni fiscali dei versamenti per gli oneri di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, detraibili dall’imposta lorda nella misura del 50%.

Accedendo con codice fiscale e numero pratica, è possibile prendere visione dell’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita, mentre l’autenticazione con SPID, CIE o CNS consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche.

Gestioni particolari

Per quanto riguarda le attestazioni relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensione dei lavoratori sportivi (ex ENPALS), qualora non siano disponibili sul Portale dei Pagamenti è possibile richiedere all’indirizzo polopals.romaflaminio@inps.it.

Le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 dai titolari di posizione assicurativa iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata (ex Fondo INPGI 1), invece, possono essere richieste all’indirizzo InpgiPrestazioni.romaflaminio@inps.it.

Non sono presenti sul portale, infine, le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP.