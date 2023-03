Avvisi bonari: calcolo del piano di rateazione

Pronto il nuovo calcolatore delle Entrate per il pagamento fino a 20 rate trimestrali delle somme dovute a seguito di controlli automatici e avvisi bonari.

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un nuovo servizio di calcolo dei piani di rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali, ossia gli avvisi bonari.

Il servizio è pensato per i contribuenti che intendono avvalersi dell’estensione del piano in corso, fino a un massimo di 20 rate trimestrali, così come concesso dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 159, legge n. 197/2022) nel più vasto quadro delle misure di tregua fiscale.

La precedente normativa autorizzava fino a 8 rate trimestrali di pari importo fino a 5mila euro, elevate a 20 per importi superiori.

Il nuovo applicativo si affianca a quello già proposto esistente (Controllo automatico e formale – calcolo delle rate) e raggiungibile attraverso i seguenti percorsi:

Nella stessa pagina, il percorso porta alla sezione “Accedi ai servizi”, da cui si possono calcolare scadenze, importi delle rate e relativi interessi, oltre a stampare i modelli F24 per i versamenti.

Se hanno ricevuto una comunicazione sugli esiti del controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni, gli utenti interessati possono scegliere di accedere all’opzione di “Predisposizione di un nuovo piano di rateazione”, oppure quella di “Rimodulazione di un piano di rateazione già in corso” nel caso in cui vogliono modificare la durata (e quindi il numero di rate residue) di un piano di rateazione già in corso.