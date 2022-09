Ricongiunzioni e computo per la pensione: nuovo servizio INPS online

Esonero contributivo INPS per un anno, concesso su richiesta, alle lavoratrici private al rientro al lavoro dopo il congedo di maternità: come si ottiene.

