Terza dose di vaccino in Lazio: come prenotarsi

Il presidente Zingaretti annuncia l’avvio della somministrazione della terza dose di vaccino ai soggetti fragili: ecco come funzionerà.

Terza dose di vaccino Covid, si parte il 20 settembre 13 Settembre 2021 Dai primi giorni della prossima settimana prenderà il via nella Regione Lazio la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid, che a partire dal 20 settembre coinvolgerà i soggetti fragili presenti sul territorio.

Accogliendo il parere positivo dell’AIFA, che pochi giorni fa ha approvato la somministrazione di dosi aggiuntive di vaccino a specifiche categorie, la Regione Lazio ha dato il via libera alla nuova fase della campagna vaccinale che avrà come destinatari coloro che hanno ricevuto un trapianto. Ad annunciarlo è lo stesso Presidente Nicola Zingaretti attraverso il suo profilo Twitter, specificando che sarà il Sistema Sanitario Regionale a contattare i diretti interessati per effettuare alle prenotazioni:

Il Lazio parte con la terza dose di vaccino. Dalla prossima settimana iniziamo con chi ha ricevuto un trapianto e che saranno contattati dal Sistema Sanitario Regionale. Continuiamo a mettere in sicurezza la vita e il futuro.

Il Ministero della Salute è attualmente al lavoro per stilare una circolare ad hoc che definisca le categorie destinatarie della terza dose, i cosiddetti soggetti fragili.

Sottolineando come la priorità della campagna vaccinale sia il raggiungimento di un’elevata copertura, per ridurre la circolazione del virus e limitare lo sviluppo di varianti, la Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA ha diffuso indicazioni precise che permettono alle amministrazioni locali di programmare le somministrazioni:

La CTS, pur rilevando che le evidenze disponibili sono ancora parziali e riguardano soprattutto i soggetti trapiantati di organo solido, considera appropriato proporre una dose addizionale di vaccino Covid-19 a completamento del ciclo vaccinale prioritariamente nei soggetti adulti e adolescenti di età >12 anni (vaccino Comirnaty) o >18 anni (vaccino Spikevax) in condizione di immunosoppressione clinicamente rilevante. Rientrano nella suddetta categoria i trapiantati di organo solido e i soggetti che presentino, sulla base della valutazione clinica, un livello di immunocompromissione assimilabile.