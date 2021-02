AgID: esperti SPID cercasi di scritto il

L'Agenzia per l'Italia digitale cerca tre esperti da impiegare nelle attività in ambito SPID: requisiti e scadenze per candidarsi.

L’Agenzia per l’Italia digitale ha attivato la procedura di selezione di tre figure professionali da impiegare nelle attività legate all’ambito SPID, precisamente nella gestione delle richieste di ingresso nella federazione SPID da parte di fornitori di servizi e soggetti aggregatori. => AgID seleziona anche esperti di comunicazione Le selezioni si svolgeranno a Roma e porteranno all’attivazione di contratti di lavoro della durata di un anno, sia per quanto riguarda la conduzione dei collaudi SPID dei fornitori di servizi, sia per il supporto e la gestione dell’iter di approvazione e sottoscrizione delle convenzioni SPID per l’ingresso nella federazione. Sono attività che richiedono competenze tecnico-informatiche specialistiche per l’esecuzione dei collaudi e, per il secondo profilo, competenze più trasversali di carattere amministrativo. Le selezioni si svolgeranno ae porteranno all’attivazione di contratti di lavoro della durata di un anno, sia per quanto riguarda la conduzione dei collaudi SPID dei fornitori di servizi, sia per il supporto e la gestione dell’iter di approvazione e sottoscrizione delle convenzioni SPID per l’ingresso nella federazione. Sono attività che richiedonotecnico-informatiche specialistiche per l’esecuzione dei collaudi e, per il secondo profilo, competenze più trasversali di carattere amministrativo. Precisamente, l’AgID cerca: A1 – Esperto tecnico in collaudi SPID Senior con competenze tecniche sui seguenti protocolli e tecnologie informatiche: HTML, SAML, SPID (obbligatorie), XML, API REST, OIDC (preferenziali) e almeno 5 anni di specifica esperienza lavorativa nell’ambito delle competenze richieste, documentata e dimostrabile. È necessario il diploma di istruzione secondaria superiore;

A2 – Esperto amministrativo Senior dotato di conoscenza generale della normativa SPID, principi dell'azione amministrativa, conoscenza delle procedure di adesione a SPID, buona capacità di utilizzo della suite Microsoft Office e almeno 5 anni di specifica esperienza lavorativa inerente al profilo richiesto. Le modalità di partecipazione all'Avviso n. 2/2021 sono reperibili sul sito web AgID, che contiene anche il form per la compilazione della domanda da inviare entro il 12 febbraio 2021.