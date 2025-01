BBBell per la PA locale: Ranking di Eccellenza Digitale in Piemonte e Liguria

BBBell ha lanciato il Ranking di Eccellenza Digitale, strumento innovativo per promuovere la trasformazione digitale nei comuni di Piemonte e Liguria: come funziona.

La digitalizzazione dei comuni italiani rappresenta una sfida cruciale per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Con il lancio del “Ranking di Eccellenza Digitale“, BBBell, leader nelle telecomunicazioni del Nord Ovest, punta a supportare le amministrazioni locali di Piemonte e Liguria con uno strumento di sintesi e conoscenza che testimonia l’impegno dell’azienda a superare il “digital divide” e a contribuire fattivamente al dibattito sulla trasformazione efficace dell’architettura digitale dei Comuni.

Ranking di Eccellenza Digitale dei comuni con BBBell Score



Realizzato con il supporto della società di consulenza specializzata in relazioni istituzionali Prokalos e presentato a Torino il 21 novembre 2024, il “Ranking di Eccellenza Digitale” è uno strumento di analisi che valuta il livello di maturità digitale dei 1.180 comuni piemontesi e 234 comuni liguri.

Basandosi su un indicatore sintetico denominato BBBell Score, il ranking utilizza 15 parametri chiave per analizzare le performance digitali, tra cui:

presenza di infrastrutture come fibra ottica e cloud;

numero di progetti digitali approvati tramite il PNRR;

percentuale di uffici informatizzati.

Torino e Genova guidano la classifica con i punteggi più elevati, ma anche i comuni più piccoli mostrano segnali di miglioramento grazie all’effetto traino delle grandi città.

Strumenti pratici contro il digital divide



Attraverso il Ranking di Eccellenza Digitale, BBBell intende fornire alle amministrazioni locali uno strumento pratico per:

identificare le aree di intervento prioritario, monitorare i progressi digitali attraverso dashboard intuitive, creare un tavolo permanente per promuovere strategie di sviluppo digitale.

Benefici per le pubbliche amministrazioni

Grazie al BBBell Score, le amministrazioni possono accedere a dati aggiornati in tempo reale, individuare inefficienze e pianificare interventi mirati. Questo approccio è particolarmente utile per i comuni più piccoli, dove la mancanza di risorse tecnologiche rappresenta una barriera significativa alla digitalizzazione.

Innovazione e infrastrutture: il ruolo di BBBell

Operativa dal 2003, BBBell è un punto di riferimento per la connettività in Piemonte e Liguria, con una rete proprietaria che utilizza tecnologie avanzate come Hiperlan e WLL. L’azienda è impegnata nella riduzione del digital divide sfruttando le potenzialità di due diverse tecnologie e reti di connessione a banda ultralarga – wireless e fibra – per garantire la connessione alla massima velocità, sempre e in ogni luogo.

Negli anni, BBBell ha sviluppato una pluralità di servizi rivolti a clienti eterogenei: alle piccole medie e grandi imprese, agli Enti Locali e ai privati.

Un modello di sviluppo sostenibile

Con il “Ranking di Eccellenza Digitale”, BBBell si conferma un attore chiave nella trasformazione digitale del Nord Ovest italiano, impegnato concretamente per colmare il digital divide e migliorare la qualità della vita nei territori serviti.

Il Ranking rappresenta solo una parte delle iniziative di BBBell, che continua a investire in infrastrutture e servizi innovativi. Tra il 2023 e il 2024, l’azienda ha destinato oltre 4 milioni di euro per il potenziamento tecnologico, compresa la realizzazione di un data center a Torino, che migliorerà ulteriormente la capacità di gestione dei dati delle pubbliche amministrazioni e delle aziende clienti.

Per maggiori dettagli sul progetto, è possibile consultare il sito ufficiale di BBBell qui.