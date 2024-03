Contrassegno auto disabili: come ottenerlo e con quali vantaggi

Agevolazioni auto disabili: come ottenere il contrassegno europeo, a chi spetta, quanto dura, per quali e quanti veicoli si può usare e con quali vantaggi.

Il contrassegno auto per disabili rientra tra le agevolazioni concesse alle persone con problemi di deambulazione e ai soggetti non vedenti, al fine di agevolare la circolazione e la sosta dei veicoli anche nelle zone a traffico limitato e caratterizzate da limiti alla mobilità.

Si tratta di un tagliando rilasciato dal Comune di residenza previa certificazione medio-legame che attesti la disabilità temporanea o permanente.

Vediamo come ottenerlo e utilizzarlo.

Cosa è e come funziona il contrassegno auto europeo

Tra le agevolazioni previste per la mobilità delle persone disabili, il contrassegno per auto evita ai portatori di handicap e/o agli invalidi multe o verbalizzazioni di infrazione.

Rilasciato ai sensi dell’art.188 del Codice della Strada e dell’art. 381 del Regolamento attuativo, il contrassegno disabili è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.

Il permesso auto rilasciato agli invalidi ha subito alcune modifiche nel corso degli anni.

A partire dal 2012, infatti, è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno europeo di parcheggio per disabili, di colore azzurro e formato rettangolare, che riporta il simbolo internazionale dell’accessibilità con sedia a rotelle bianca su fondo blu (dal 15 settembre 2015, infatti, i vecchi contrassegni invalidi civili di colore arancione non sono più validi).

Valido in tutto il territorio nazionale e nei Paesi aderenti all’Unione Europea (in quanto conforme al “contrassegno unificato disabili europeo” – CUDE), ha validità di cinque anni ma può essere rinnovato. Può essere rilasciato anche a tempo determinato per invalidità temporanea del richiedente.

Come richiedere il contrassegno auto disabili

Esenzione bollo auto Legge 104: regole e modulo 17 Novembre 2023 Il primo step da compiere per ottenere il contrassegno auto per disabili è richiedere il certificato medico-legale rilasciato dal medico della ASL di riferimento.

Possono richiederlo le persone non vedenti e i disabili e portatori di handicap con ridotta capacità di deambulazione. Il certificato deve essere allegato alla domanda di rilascio del permesso da inoltrare al Comune di residenza.

Alla scadenza, per ottenere il rinnovo bisogna presentare al Comune la certificazione del medico curante che conferma le condizioni sanitarie che hanno dato luogo al diritto.

NB: la scadenza quinquennale coincide con la data di nascita del titolare.

Come utilizzare il permesso auto disabili

Bonus auto con Legge 104: detrazione acquisto e IVA ridotta 23 Febbraio 2024 Per quanto riguarda le modalità di utilizzo, è bene sapere che il contrassegno auto disabili europeo è strettamente personale e non è cedibile, tuttavia non è vincolato a un solo veicolo permettendo l’utilizzo su qualunque automezzo purché il disabile intestatario sia a bordo.

Il contrassegno, però, deve essere sempre esposto nella parte anteriore in formato esclusivamente originale.

I possessori di contrassegno auto per disabili possono parcheggiare il veicolo nelle aree di sosta senza limitazioni di tempo e senza disco orario, così come negli spazi riservati ai disabili e anche nei parcheggi a pagamento con strisce blu se gli spazi riservati ai disabili sono già occupati, in questo caso senza pagare alcuna tariffa.

È anche possibile circolare nelle vie e nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai Taxi, nelle ZTL e XTC e nelle aree pedonali autorizzate al transito di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità.

Guide ACI al rilascio del contrassegno auto europeo

Sul sito ACI si possono consultare una serie di guide pratiche al rilascio e all’uso del contrassegno: