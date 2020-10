Dismissioni INPS: nuove aste immobiliari

I bandi in programma per la fine di ottobre relativi alle aste immobiliari promosse dall’INPS: calendario e modalità di partecipazione.

Con un nuovo comunicato pubblicato sul portale ufficiale, l'INPS informa sui bandi in corso relativi alle aste di immobili residenziali, non residenziali e secondarie non pertinenziali libere (box, posti auto, cantine, soffitte) facenti parte del programma di dismissione dell'Istituto.

I bandi in corso, pubblicati sul sito del Notariato, riguardano nel dettaglio:

Bando 20065 Piemonte – aste in programma il 29 ottobre 2020;

– aste in programma il 29 ottobre 2020; Bando 20066 Lazio – aste il 28-30 ottobre 2020;

– aste il 28-30 ottobre 2020; Bando 20061 Veneto, 20062 Veneto, 20063 Umbria, 20067 Sardegna e 20068 Trentino‐Alto Adige – le aste si svolgeranno dal 23 al 27 ottobre e il 24 novembre 2020.

Tutte le aste si svolgeranno in modalità telematica attraverso la Rete Aste Notarili del Consiglio Nazionale del Notariato.