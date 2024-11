Concorso Agenzia delle Entrate: nuovo bando per 190 posti

La nuova selezione pubblica promossa dall’Agenzia delle Entrate per assumere funzionari tecnici e gestionali: domande entro il 19 dicembre.

È finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 190 funzionari il nuovo bando di concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate, con scadenza il prossimo 19 dicembre.

La selezione, in particolare, si propone di assumere 66 funzionari tecnici e 124 funzionari gestionali, in possesso di laurea, competenze specialistiche che variano a seconda del ruolo e di altre skills in ambito problem solving, garantendo impegno e affidabilità, collaborazione e lavoro di squadra, organizzazione del proprio lavoro e flessibilità.

I posti disponibili sono ripartiti sulla base delle specifiche mansioni e tenendo conto delle posizioni vacanti a livello regionale:

per la famiglia professionale funzionario tecnico : 60 funzionari per servizi tecnici e processi di logistica (codice concorso 60FT/TL), 6 per processi di analisi delle banche dati del patrimonio e del mercato immobiliare (codice concorso 6FT/MI);

: per la famiglia professionale funzionario gestionale : 49 risorse per i processi di gestione di gare e contratti pubblici, prevenzione della corruzione e data protection (codice concorso 49FG/GC-PC), 8 per i processi di monitoraggio e analisi dei risultati del ciclo di programmazione e pianificazione degli acquisti (codice concorso 8FG/MA), 67 per i processi di contabilità e bilancio, pianificazione, e controllo di gestione e auditing (codice concorso 67FG/CB-AU).

La selezione sarà strutturata attraverso lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, secondo un calendario specifico pubblicato in data 9 gennaio 2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Le candidature possono essere inviate attraverso il portale InPA. Tutti i dettagli nel bando integrale.