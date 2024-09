INPS: 2500 nuove assunzioni da ottobre 2024

INPS assume: reclutamento entro fine anno di oltre 2500 nuove figure professionali tra cui medici, ispettori e funzionari, per potenziare i servizi.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha annunciato una nuova campagna di reclutamento per oltre 2.500 figure professionali nel quarto trimestre del 2024.

Le selezioni, tramite concorso pubblico, mirano a rafforzare il personale e a supportare le accresciute competenze attribuite all’Istituto, soprattutto in ambito medico-legale e di accertamento delle condizioni di disabilità.

Assunzioni INPS di figure non dirigenziali

Concorsi INPS: le nuove assunzioni programmate 17 Settembre 2024 Tra le posizioni aperte, l’INPS assumerà a tempo indeterminato 403 ispettori di vigilanza. Il nuovo reclutamento è in linea con quanto previsto dal Decreto Legge n. 63/2024, che autorizza l’Istituto a procedere con tali assunzioni per rafforzare i servizi di ispezione e controllo previdenziale.

Particolare attenzione sarà rivolta alle assunzioni nell’ambito medico-sanitario, con 1.069 medici di primo livello incaricati di svolgere le funzioni medico-legali.

Altri ruoli di rilievo comprendono 142 funzionari amministrativi e 920 funzionari sanitari, tra cui 781 professionisti delle aree psicologiche e sociali.

Assunzioni INPS di figure dirigenziali

Non mancano anche le opportunità per i profili dirigenziali. L’INPS prevede infatti di reclutare almeno 15 dirigenti di livello non generale, per rafforzare le attività gestionali e strategiche dell’Istituto.

Le assunzioni rispondono alle esigenze operative derivanti dalle nuove competenze attribuite all’INPS dal D.lgs. n. 62/2024, che amplia il raggio d’azione dell’Istituto, soprattutto nel campo della disabilità e delle attività ispettive.

Le nuove risorse contribuiranno a migliorare i servizi offerti ai cittadini, promuovendo efficienza e qualità nel settore della previdenza sociale.