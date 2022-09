Concorso straordinario bis e anno di prova dei docenti: nuove regole al via

Nuove condizioni di superamento anno di prova per i docenti assunti nell'anno scolastico 2022/2033, compresi i vincitori del concorso straordinario bis.

Il Ministero dell’Istruzione detta nuove regole per quanto riguarda i requisiti per il superamento dell’anno di prova per i docenti assunti nell’anno scolastico 2022/2033. Con la nota 30998 del 25 agosto, è stata determinata la nuova modalità di superamento del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio.

Anno di prova con test finale e doppia valutazione

Secondo quanto stabilito dal MIUR, alla luce della Riforma Bianchi, gli insegnanti neo-immessi per l’anno scolastico 2022/2023 possono considerare superato il periodo di prova di un anno a due condizioni:

lo svolgimento del servizio prestato per almeno 180 giorni , di cui un minimo di 120 giorni per le attività didattiche;

, di cui un minimo di 120 giorni per le attività didattiche; il superamento di un test finale che accerti le competenze didattiche pratiche acquisite.

L’esito del test integra il giudizio espresso dal comitato di valutazione e dal dirigente scolastico, mentre in caso di esito negativo il docente deve sostenere un secondo anno di prova in servizio, senza che siano previsti ulteriori rinnovi.

La nota ministeriale, infine, precisa che qualora non si preveda l’approvazione delle graduatorie in tempo utile per lo svolgimento del periodo di formazione e prova, si potrà assegnare la disponibilità del posto nella fase di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine dell’attività didattica.

Concorso straordinario bis: nomine ad hoc

Questo vale anche per i vincitori del Concorso straordinario bis (articolo 59, comma 9 bis, decreto legge 25 maggio 2021, n. 73). In questo caso, nelle more del conferimento della nomina a tempo determinato per l’anno scolastico 2023/2024, i posti non assegnati per il 2022/2023 saranno accantonati nelle operazioni di mobilità per il prossimo anno scolastico.

Gli Uffici scolastici regionali procederanno autonomamente a determinare le fasi di convocazione ai fini dell’assegnazione agli aspiranti della provincia e della sede, utilizzando il sistema informativo (cosiddetto INR), dopo aver concluso la procedura […] (cosiddetta call veloce).

Il problema è che la procedura concorsuale per i docenti della scuola secondaria con tre anni di servizio si sta svolgendo a macchia di leopardo e gli USR stanno iniziando solo ora a pubblicare gli avvisi con le graduatorie. Da qui le indicazioni del MIUR.