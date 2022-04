Supplenze scuola: graduatorie GAE in scadenza

Scade il 4 aprile la finestra temporale per aggiornare le graduatorie a esaurimento del personale scolastico docente ed educativo.

Si chiude il 4 aprile 2022 la finestra temporale relativa sia all’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento (GAE) del personale docente ed educativo nelle scuole.

Le istanze permettono di chiedere l’aggiornamento del punteggio, il reinserimento in graduatoria, la permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva, lo scioglimento della riserva in seguito al conseguimento del titolo e il trasferimento.

Utilizzando il servizio Istanze on Line (POLIS), è possibile presentare le domande di permanenza, di aggiornamento, di reinserimento, trasferimento, conferma e scioglimento della riserva da parte del personale docente ed educativo inserito nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (IV).

Non sono previsti nuovi inserimenti, tuttavia possono inoltrare le istanze anche i docenti cancellati per non aver presentato alcuna domanda in precedenza.

Per quanto riguarda la presentazione della domanda di trasferimento da una provincia a un'altra, il MIUR specifica che quest'ultima dovrà coincidere con quella prescelta ai fini dell'inclusione nelle graduatorie provinciali per supplenza e nelle graduatorie di istituto di II e III fascia.

La procedura di aggiornamento deve essere effettuata entro le ore 23.59 del 4 aprile, utilizzando la modalità telematica nella sezione “Istanze on line” del sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione, utilizzando le credenziali SPID o, in alternativa, un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata.