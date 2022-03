Concorso scuola secondaria classi mancanti: il secondo Calendario delle prove scritte

Concorso ordinario scuola secondaria 2022, online il secondo calendario, prove dal 21 al 29 aprile: ecco le date per le classi di concorso ancora mancanti.

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il secondo calendario delle prove scritte del concorso scuola secondaria, che si svolgeranno dal 21 al 29 aprile in ciascuna Regione per la quale i candidati hanno presentato domanda, presso le sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali. Questo 2° Calendario di prove scritte seguirà la prima tranche di esami in programma fino al 13 aprile.

Concorso Scuola secondaria 2022

Le nuove date del concorso, distinte per classe di concorso e tipologia di posto, si svolgeranno dunque nella Regione per la quale il candidato ha presentato domanda. Per quanto riguarda le modalità di partecipazione, possono presentarsi direttamente presso la sede indicata per sostenere la prova scritta tutti i candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla selezione.

L’elenco delle diverse sedi sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove, tramite avviso sui rispettivi albi e siti web.

Per partecipare alla prova è indispensabile presentare di un documento di riconoscimento in corso di validità, il codice fiscale, la ricevuta di versamento del contributo di segreteria e quanto previsto dal protocollo di sicurezza anti-Covid. Fino al 30 aprile 2022, come previsto dal decreto Riaperture, è necessario essere in possesso del Green Pass base che si ottiene con tampone negativo, guarigione dall’infezione o vaccinazione.

Concorso scuola secondaria: prove e convocazioni 24 Marzo 2022 Il primo calendario (dal 14 marzo al 13 aprile 2022) era già stato reso noto, mentre adesso si fornisce quello per le classi di concorsi ancora mancanti. I dettagli, nell’Avviso MIUR del 30 marzo. Si tratta del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria, per la copertura di 25.000 posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per il biennio scolastico 2020/2021 e 2021/2022.

Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 08.00 per il turno della mattina (9:00 -10.40) e alle ore 13.30 per il turno del pomeriggio (14:30 – 16:10).

Secondo calendario del Concorso