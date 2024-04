Pensioni Scuola 2024: online gli esiti delle domande

L'INPS ha trasmesso a scuole e uffici gli esiti relativi all'accertamento del diritto a pensione del personale scolastico che ne ha fatto domanda.

Sono online gli esiti delle domande di pensionamento presentate dal personale scolastico entro il 23 ottobre 2023, comprese le domande inoltrate entro il 28 febbraio 2024 per le formule Quota 103 e Opzione Donna.

Le domande di pensione riguardano personale ATA, DSGA e docenti che hanno inoltrato la richiesta di cessazione dal servizio entro i termini di legge (settembre 2023 per docenti e ATA, febbraio 2024 per dirigenti scolastici).

Il SIDI (Sistema Informativo Dell’Istruzione) ha trasmesso agli uffici scolastici la notifica di invio straordinario da parte dell’INPS relativo all’accertamento del diritto a pensione del personale scolastico.

Uffici e scuole possono quindi visualizzare gli esiti con le consuete funzioni.

COme ricorda l’Avviso SIDI:

una volta ricevuto l’esito del diritto da parte di INPS, di inserire per tempo le eventuali cessazioni a sistema per rendere disponibili i posti per la mobilità.

La comunicazione del SIDI, infine, sottolinea che la funzione di caricamento massivo, disponibile per gli uffici scolastici territoriali, scarterà in automatico le posizioni per le quali è in corso la procedura di mobilità.