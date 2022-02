Concorso Scuola 2022: calendario prove, sedi e regole online

Concorso Scuola: pubblicato il calendario delle prove per il concorso ordinario nella scuola secondaria, prove dal 14 marzo al 13 aprile.

Pubblicato il calendario delle prove per il concorso ordinario nella scuola secondaria di primo e secondo grado: le prime date sono disponibili nel relativo Avviso sul sito del Ministero dell’Istruzione. Le prove in programma si svolgeranno tra il 14 marzo ed il 13 aprile. Mancano ancora alcune classi di concorso (es.: A008, A009, A018, A024, A046, A050, A057, B011, B023), i cui calendari d’esame saranno resi noti con un successivo provvedimento da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale.

Concorso Scuola 2022: i posti a bando

Il bando (previsto dal Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020) prevede la procedura concorsuale – a livello nazionale, organizzata su base regionale – per la copertura di complessivi 25.000 posti comuni e di sostegno autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio 2020/2021 e 2021/2022. Con Decreto n. 649 del 3 giugno 2020 è stato inoltre disposto l’incremento dei posti da destinare alla procedura concorsuale (secondo gli Allegati 1 e 2 che sostituiscono i precedenti).

Le prove previste

Le procedure di esame per il concorso pubblico 2022 nella scuola secondaria prevedono una sola prova scritta con quesiti a risposta multipla, sulla disciplina della classe di concorso (o di posto per il quale si concorre) e sulla conoscenza di elementi di informatica e lingua inglese. Seguirà eventuale prova pratica per le classi di concorso per cui è richiesta.

La valutazione massima è pari a 100 punti ma la prova si ritiene superata se si consegue almeno un punteggio di 70 punti. Per i dettagli sulla prova ed il numero dei seguiti, saranno forniti ulteriori informazioni almeno dieci giorni prima dell’esame.

Il calendario degli scritti

L’Avviso MIUR del 23 febbraio “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado” fornisce il calendario ufficiale delle prove scritte.

Le sedi d’esame

Le prove scritte si svolgono nella regione per la quale il candidato ha inoltrato domanda, presso le sedi individuate dagli Uffici Scolastici competenti per territorio. L’elenco preciso, con la destinazione di ciascun candidato, è comunicato dagli USR almeno quindici giorni prima della prova scritta, tramite avviso pubblico nei rispettivi albi e siti web (con valore di notifica legale).

Regole comuni per i candidati

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione devono dunque presentarsi muniti di un documento di identità valido, codice fiscale, ricevuta di versamento del contributo di segreteria.

Si applicano le regole anti-Covid previste dalla legge, pertanto è necessario esibire il Green Pass. Le “presenze” si prendono alle ore 08.00 per il turno mattutino (dalle 9:00 alle 10.40) e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano (dalle 14:30 alle 16:10).

Ogni ulteriore informazione è disponibile sulla pagina dedicata al Concorso ordinario nella scuola secondaria del MIUR.