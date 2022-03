Contributo INPS Asili Nido e Bonus Cicogna, graduatorie online

Contributi INPS per i figli dei dipendenti Poste ed ex IPOST: online le graduatorie dei Bonus Cicogna e Asilo Nido.

Pubblicate le graduatorie dei bandi relativi al Contributo per iscrizione e frequenza Asili Nido anno educativo 2020-2021 e per il Bonus Cicogna 2021, riservato come ogni anno ai figli dei dipendenti e pensionati iscritti al Fondo ex IPOST.

Contributi

I vincitori dei due concorsi ricevono contributi economici per il rimborso delle spese di iscrizione e frequenza di un asilo nido (Contributo in unica soluzione per rimborso spese asili nidi ai soli lavoratori ex IPOST) e per la nascita di bambini (Bonus Cicogna Fondo Assistenza).

Contributo Asilo Nido

Il bando è rivolto ogni anno ai figli (anche orfani ed equiparati) dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA e dei dipendenti ex IPOST con trattenuta mensile dello 0,40% e dei pensionati di Poste o IPOST. Possono presentare la domanda di partecipazione anche i familiari superstiti e tutori.

Bonus Cicogna

Il bando di concorso annuale, rivolto alla medesima platea del Contributo Asilo Nido, prevede l’erogazione di un ulteriore contributo economico per la nascita o l’adozione di figli.

Graduatorie

Il numero dei contributi da concedere e il rispettivo ammontare sono quelli indicati nel bando di concorso, così come L’ammontare del contributo e le modalità di erogazione.