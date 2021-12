Concorso Agenzia Entrate: date e consigli per prepararsi

Online il calendario delle prove del concorso per assumere 2320 funzionari presso l’Agenzia delle Entrate: calendario prove e manuali per le prepararsi.

Pubblicato il calendario delle prove del concorso promosso dall’Agenzia delle Entrate per assumere funzionari: si svolgeranno dal 20 al 22 dicembre 2021. La selezione è mirata a reclutare 2.320 unità di personale per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per lo svolgimento di attività amministrative-tributarie.

Calendario delle prove

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato il diario delle prove che si svolgeranno in presenza, distinguendo per regione e per sede delle prove, raggruppando i candidati in due fasce orarie differenti. Per ogni sede sono previste tre giornate di selezione, rispettivamente il 20, il 21 e il 22 dicembre: il primo turno si terrà alle ore 8.30, mentre il secondo è in programma alle 14.30.

Requisiti per accedere al concorso

Per quanto riguarda le modalità di accesso alle prove, i candidati dovranno presentare all’ingresso sia la certificazione verde Covid-19, sia l’autodichiarazione Covid da firmare in sede concorsuale ma anche un documento di identità in corso di validità. Il Green Pass per accedere al concorso si ottiene:

con l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; con l’avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da Covid-19, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Ministero della Salute;

da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da Covid-19, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Ministero della Salute; con l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus.

Manuali di preparazione

