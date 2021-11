Bando INPS: contributi per Master e corsi universitari

Funzionari, tecnici, amministrativi e infermieri: tutti i bandi di concorso in scadenza a novembre e i manuali per prepararsi alle prove d’esame.

Nuovo bando promosso dal Ministero della Cultura per assumere 150 archivisti da inserire presso soprintendenze e Archivi di Stato.

Controllo Green Pass in azienda: nuove funzioni per la procedura INPS online

Controllo Green Pass in aziende con oltre 50 dipendenti: online nuove funzioni per la procedura INPS Greenpass50+ per la verifica incrociata dei dati.