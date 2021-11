INPS: concorso per funzionari amministrativi

Concorso per funzionari amministrativi indetto dalla sede INPS di Bolzano: ecco requisiti, prove e dettagli.

La sede INPS di Bolzano ha indetto un concorso per selezionare 28 funzionari amministrativi, da inserire presso la Direzione provinciale oppure negli uffici di Bressanone, Brunico e Merano. La selezione avverrà per titoli ed esami e si riferisce, nello specifico, al ruolo di funzionario amministrativo di area B.

Per quanto riguarda i requisiti richiesti per accedere al concorso, che si svolgerà a Bolzano, è necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e dell'attestato di bilinguismo italo-tedesco almeno di livello B2 (ai sensi dell'art.4, d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 e successive).

Le certificazioni linguistiche sono rilasciate dagli enti certificatori ufficiali previo superamento di un apposito esame, nell’ambito del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCERL).

Il bando sarà pubblicato a breve, con l’indicazione della scadenza relativa all’invio delle domande. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email [email protected].