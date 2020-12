Tratto dallo speciale: INPS

Incarichi dirigenziali INPS: come candidarsi di scritto il

L’INPS conferisce incarichi dirigenziali non generali in varie sedi nazionali: istruzioni per candidarsi e inviare la manifestazione di interesse.

INPS: selezione per dirigenti ICT 27 Ottobre 2020 L'INPS ha avviato la procedura di conferimento di incarichi dirigenziali non generali, su tutto il territorio nazionale. Con il messaggio del 9 dicembre, l'Istituto indica le modalità di candidatura relative sia ai dirigenti dipendenti dell'INPS sia al personale appartenente alle altre amministrazioni pubbliche. Nel primo caso, i dirigenti INPS possono inviare la manifestazione di disponibilità tramite la procedura informatica accessibile dal sito intranet, seguendo il percorso Home/Servizi ai dipendenti/Interpello dirigenti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del messaggio. Per quanto concerne i dirigenti che provengono da altre PA, invece, la manifestazione di interesse può essere inoltrata via email all'indirizzo [email protected] sempre entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione del messaggio. => INPS: concorso pubblico per avvocati La priorità, come specifica l'Istituto, sarà data alle candidature presentate dai dirigenti che già sono alle dipendenze dell'INPS. Solo in un secondo momento saranno prese in esame le candidature dei dirigenti delle altre amministrazioni.