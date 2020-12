INPS: concorso pubblico per avvocati

Concorso pubblico per assumere a tempo indeterminato 15 avvocati presso le sedi INPS di Puglia, Calabria e Campania.

È online il bando di concorso pubblico promosso dall’INPS per l’assunzione di 15 avvocati. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 27 novembre 2020, il bando si riferisce all’assunzione a tempo indeterminato di professionisti dell’Area legale, nello specifico avvocati di primo livello, presso le sedi dell’Istituto localizzate in Puglia, Calabria e Campania.

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso di laurea magistrale/specialistica in giurisprudenza, con iscrizione a uno degli Albi degli Avvocati istituiti in Italia presso i relativi Consigli dell’Ordine. Il concorso consisterà nella somministrazione di due prove scritte e una prova orale. Qualora pervenga un numero di domande di partecipazione superiore a 600, l’INPS effettuerà una preselezione dei candidati attraverso un test basato su quesiti a risposta multipla.

Le domande di partecipazione possono essere presentate esclusivamente in via telematica, mediante l’utilizzo di PIN INPS oppure delle credenziali SPID, entro il 28 dicembre 2020.